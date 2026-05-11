FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HRVATSKI KUP /

Poznato je tko sudi veliko finale na Opus Areni

Poznato je tko sudi veliko finale na Opus Areni
×
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Erceg se ove sezone istaknuo kao jedan od najboljih hrvatskih sudaca, a koliko povjerenje ima u HNS-u govori i činjenica da je sudio dva vječna derbija

11.5.2026.
16:35
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

HNS je objavio da će utakmicu finala Hrvatskog nogometnog kupa, koju će u srijedu, 13. svibnja, igrati Dinamo i Rijeka na Opus Areni u Osijeku, suditi Mateo Erceg iz Benkovca.

Ercegu će u toj utakmici pomagati Alen Jakšić i Stjepan Žugaj, dok će četvrti sudac biti Ivan Vukančić. U VAR sobi sjediti će Mario Zebec, kojemu će pomagati Tihomir Pejin.

Obje momčadi dobro su upoznate s radom Ercega. Dinamu je ove sezone mladi sudac sudio osam utakmica, u kojima su Modri slavili sedam puta, osvojivši 22 od 24 moguća boda, dok je Rijeci Erceg ove sezone sudio tri puta. Riječani su sva tri puta slavili, a jedna od utakmica bila je i pobjeda 5-0 nad Hajdukom.

Erceg se ove sezone istaknuo kao jedan od najboljih hrvatskih sudaca, a koliko povjerenje ima u HNS-u govori i činjenica da je sudio dva derbija protiv Hajduka.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte pogodak koji je donio slavlje Slavenu nakon više od dva mjeseca

Mateo ErcegHrvatski KupDinamoNk Rijeka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike