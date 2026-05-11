Poznato je tko sudi veliko finale na Opus Areni

HNS je objavio da će utakmicu finala Hrvatskog nogometnog kupa, koju će u srijedu, 13. svibnja, igrati Dinamo i Rijeka na Opus Areni u Osijeku, suditi Mateo Erceg iz Benkovca.

Ercegu će u toj utakmici pomagati Alen Jakšić i Stjepan Žugaj, dok će četvrti sudac biti Ivan Vukančić. U VAR sobi sjediti će Mario Zebec, kojemu će pomagati Tihomir Pejin.

Obje momčadi dobro su upoznate s radom Ercega. Dinamu je ove sezone mladi sudac sudio osam utakmica, u kojima su Modri slavili sedam puta, osvojivši 22 od 24 moguća boda, dok je Rijeci Erceg ove sezone sudio tri puta. Riječani su sva tri puta slavili, a jedna od utakmica bila je i pobjeda 5-0 nad Hajdukom.

Erceg se ove sezone istaknuo kao jedan od najboljih hrvatskih sudaca, a koliko povjerenje ima u HNS-u govori i činjenica da je sudio dva derbija protiv Hajduka.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte pogodak koji je donio slavlje Slavenu nakon više od dva mjeseca