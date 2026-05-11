Cijela Europa gleda kaos s Maksimira, ali Španjolci nisu shvatili što se dogodilo

Navijački kaos s Maksimira, obilježen paljenjem transparenta Bad Blue Boys, privukao je pažnju i izvan Hrvatske. Snimke incidenta brzo su završile u europskim medijima, a među onima koji su prenijeli priču našla se i Marca. No, španjolski sportski gigant pritom je napravio prilično neobičan propust.

Uz objavljeni video Marca je napisala kako je Torcida tijekom derbija zapalila vlastiti transparent, potpuno promašivši kontekst događaja. U stvarnosti, riječ je bila o transparentu najvećih rivala iz Zagreba, što je Torcida dodatno naglasila porukama na južnoj tribini nakon incidenta.

Iako su brojni korisnici u komentarima brzo upozorili na pogrešku i objasnili što se zapravo dogodilo, netočan opis satima je ostao nepromijenjen.

Zanimljivo, snimka iz Zagreba izazvala je golemi interes na društvenim mrežama. U trenutku kada je Marca objavljivala sadržaj s El Clásica, video s Maksimira bio je među njihovim najgledanijim objavama dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Mi smo na terenu pokazali zašto smo prvi i toliko bodova ispred Hajduka'