ODJECI UTAKMICE

Policija spriječila sukob Boysa i Torcide nakon derbija: Objavljen broj privedenih

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nakon utakmice zaustavljen je veći incident

10.5.2026.
18:15
Sportski.net
U subotu je odigrana najveća utakmica hrvatskog nogometa – derbi između Dinama Hajduka. Zagrepčani su slavili 2:0 golovima Monsefa Bakrara i Diona Drene Belje, no utakmicu su obilježili incidenti na tribinama.

MUP je objavio odmah po završetku utakmice kako je uhitio čak 46 navijača prije i tijekom, a oduzeta je i velika količina pirotehnike. Nakon utakmice zaustavljen je veći incident.

Zagrebačka policija izvijestila je kako su njihovi službenici u Heinzelovoj ulici uočili i zaustavili grupu domaćih navijača koja se pripremala za napad. Njihova meta bila je kolona vozila s gostujućim navijačima koja se pod policijskom pratnjom kretala prema naplatnoj postaji Lučko nakon utakmice. 

Ukupan broj privedenih navijača prije, za vrijeme i nakon utakmice zaustavio se na 60. Među njima je bilo 37 domaćih i 23 gostujuća navijača. Iz policije navode da je većina osoba privedena zbog posjedovanja i korištenja pirotehničkih sredstava. Ostali razlozi za privođenje uključivali su alkoholiziranost, posjedovanje zabranjenih predmeta te narušavanje javnog reda i mira.

Nakon utakmice, pod policijskom pratnjom ispraćeno je 89 osobnih vozila, 52 kombija i jedan autobus s gostujućim navijačima.

DinamoHajdukBbbTorcidaZagrebačka Policija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
