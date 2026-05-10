Policija spriječila sukob Boysa i Torcide nakon derbija: Objavljen broj privedenih

U subotu je odigrana najveća utakmica hrvatskog nogometa – derbi između Dinama i Hajduka. Zagrepčani su slavili 2:0 golovima Monsefa Bakrara i Diona Drene Belje, no utakmicu su obilježili incidenti na tribinama.

MUP je objavio odmah po završetku utakmice kako je uhitio čak 46 navijača prije i tijekom, a oduzeta je i velika količina pirotehnike. Nakon utakmice zaustavljen je veći incident.

Zagrebačka policija izvijestila je kako su njihovi službenici u Heinzelovoj ulici uočili i zaustavili grupu domaćih navijača koja se pripremala za napad. Njihova meta bila je kolona vozila s gostujućim navijačima koja se pod policijskom pratnjom kretala prema naplatnoj postaji Lučko nakon utakmice.

Ukupan broj privedenih navijača prije, za vrijeme i nakon utakmice zaustavio se na 60. Među njima je bilo 37 domaćih i 23 gostujuća navijača. Iz policije navode da je većina osoba privedena zbog posjedovanja i korištenja pirotehničkih sredstava. Ostali razlozi za privođenje uključivali su alkoholiziranost, posjedovanje zabranjenih predmeta te narušavanje javnog reda i mira.

Nakon utakmice, pod policijskom pratnjom ispraćeno je 89 osobnih vozila, 52 kombija i jedan autobus s gostujućim navijačima.

POGLEDAJTE VIDEO: Hit-intervju zadarskog junaka: 'Dobro sam, osim što nisam dobro, brate, sijeci ovo'