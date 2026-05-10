FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSLJEDICE DERBIJA /

Navijači Hajduka bijesni nakon novog poraza: 'Treba ih natjerati da se kući vrate pješice...'

Navijači Hajduka bijesni nakon novog poraza: 'Treba ih natjerati da se kući vrate pješice...'
×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Hajdukovi su navijači nakon utakmice pohrlili na društvene mreže, a mi vam donosimo samo neke od komentara

10.5.2026.
9:58
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo je u subotu po prvi put nakon gotovo tri godine slavio protiv Hajduka na Maksimiru. Modre su do 2-0 pobjede predvodili Monsef Bakrar i Dion Drena Beljo, a rezultat nije najbolje sjeo Hajdukovim navijačima.

"Kako vas nije sram pojavit se pred kamerama? Ja bih se krio i od matere 2 mjeseca", "Katastrofa. Drugi smo samo zato jer je cijela liga loša. Vrijeme je da budemo iskreni, od kada Udruga upravlja to je najgori period u povijesti Hajduka. Vrijeme je za promjene", "Ukratko, je***e se svi odreda, od kapetana koji šeta po terenu za milijun i pol eura po sezoni i njegovih suigrača do isto tako skupog trenera koji ni sam više ne zna što želi", "Ovo je čista sramota. Dinamo koji je igrao sa pola snage i čuvao se za kup utakmicu dobio je sve duele. Ove papke u Hajdukovom dresu zajedno sa nestručnim stožerom treba natjerati da se iz Zagreba kući vrate pješice i to ih treba pratiti autom da slučajno ne bi stopirali"... samo su neki od komentara Hajdukovih navijača nakon utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Na hrvatskom otoku održava se veliki međunarodni triatlon

HajdukDinamo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike