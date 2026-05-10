Navijači Hajduka bijesni nakon novog poraza: 'Treba ih natjerati da se kući vrate pješice...'

Dinamo je u subotu po prvi put nakon gotovo tri godine slavio protiv Hajduka na Maksimiru. Modre su do 2-0 pobjede predvodili Monsef Bakrar i Dion Drena Beljo, a rezultat nije najbolje sjeo Hajdukovim navijačima.

"Kako vas nije sram pojavit se pred kamerama? Ja bih se krio i od matere 2 mjeseca", "Katastrofa. Drugi smo samo zato jer je cijela liga loša. Vrijeme je da budemo iskreni, od kada Udruga upravlja to je najgori period u povijesti Hajduka. Vrijeme je za promjene", "Ukratko, je***e se svi odreda, od kapetana koji šeta po terenu za milijun i pol eura po sezoni i njegovih suigrača do isto tako skupog trenera koji ni sam više ne zna što želi", "Ovo je čista sramota. Dinamo koji je igrao sa pola snage i čuvao se za kup utakmicu dobio je sve duele. Ove papke u Hajdukovom dresu zajedno sa nestručnim stožerom treba natjerati da se iz Zagreba kući vrate pješice i to ih treba pratiti autom da slučajno ne bi stopirali"... samo su neki od komentara Hajdukovih navijača nakon utakmice.

