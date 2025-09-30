Dijagnosticiran joj je rak debelog crijeva u 24. godini: Tri simptoma bili su jasni pokazatelji

Žena kojoj je s 24 godine dijagnosticiran rak debelog crijeva u trećem stadiju podijelila je tri znaka na koje želi upozoriti sve, a koje je i sama dugo ignorirala prije odlaska liječniku.

Promjene na tijelu često se mogu lako zanemariti ili pripisati nevažnim razlozima, što može odgoditi pravovremenu dijagnostiku i liječenje. Možda osjećate bol koja traje nekoliko tjedana ili ste primijetili da ste umorniji nego inače. U većini slučajeva, takve promjene doista nisu razlog za brigu. Međutim, važno je znati da čak i najobičnije fluktuacije u vašem zdravlju mogu biti znak nečeg puno ozbiljnijeg, piše Mirror.

#coloncancerawareness #symptoms #advocate ♬ original sound - paigeseifert @paigeseifert all of these symptoms separately can be for numerous reasons but together they were my indicator that something just wasn’t right. if you feel like something is wrong and you’re not getting the answers you want push and advocate for yourself, there are lots of opportunities for symptoms to be overlooked especially because of age. #coloncancer

Tri simptoma raka debelog crijeva

Paige Seifert je na TikToku ispričala kako joj je dijagnosticiran rak debelog crijeva u trećem stadiju kada je imala samo 24 godine, priznavši da je u početku zanemarivala simptome jer joj se nisu činili opasnima. Od svoje dijagnoze dijeli svoje iskustvo na internetu kako bi potaknula druge da odu na pregled. Zbog tri simptoma je shvatila da mora potražiti liječničku pomoć, iako ih je isprva ignorirala.

1. Kronični umor

Umor može biti simptom raznih stanja. Najčešće je uzrokovan jednostavnim razlozima poput nedostatka sna ili pretjeranog napora tijekom vježbanja. No, umor također može biti posljedica ozbiljnijih zdravstvenih problema – uključujući nedostatak vitamina, hormonalnu neravnotežu pa čak i rak. Ako se osjećate iscrpljeno dulje vrijeme bez očitog razloga, trebali biste razgovarati s liječnikom.

"Znam da se umor može pripisati mnogočemu, bilo da je to posao, manjak sna ili vježbanje, ali ovaj osjećaj, u kombinaciji sa svim ostalim, za mene je bio veliki pokazatelj", rekla je Paige.

Foto: Pexels

2. Bolovi i nelagoda u trbuhu

Vjerojatno mislite da su vaši problemi sa želucem uzrokovani obilnim obrokom ili hranom koja vam jednostavno nije "sjela". No, prema Paige, bol u trbuhu bila je ključan faktor koji je doveo do njezine dijagnoze raka debelog crijeva.

"Kod mene je bol bila vrlo sporadična. Nisam je osjećala stalno, ali kad bih je osjetila, jednostavno sam znala da nešto nije u redu. Bilo da se radilo o mučnini, bolovima u želucu ili grčevima", objasnila je.

3. Krv u stolici

Pronalazak krvi u stolici jedan je od najočitijih pokazatelja raka debelog crijeva. Ipak, to ne znači uvijek da imate rak jer može biti uzrokovan i hemoroidima ili analnom fisurom. Međutim, zdravstvene smjernice, poput onih koje objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nalažu da posjetite liječnika ako primijetite krv u stolici koja traje dulje od nekoliko dana ili ako osjećate jaku bol.

Paige je podijelila svoje iskustvo: "Krv u stolici je ogroman znak i očito će vas upozoriti da nešto nije u redu, ali znam da se to može pripisati drugim stvarima, poput hemoroida, i upravo sam to i ja mislila. To su mislila i prva tri liječnika kod kojih sam bila. Ali ovaj simptom, zajedno s ostalima koje sam doživljavala, bio je jasan pokazatelj da nešto nije kako treba. Zato sam nastavila inzistirati na daljnjim pretragama."

Općeniti simptomi raka debelog crijeva

Rak debelog crijeva jedan je od najčešćih oblika raka. Važno je poznavati simptome jer rano otkrivanje, često kroz programe probira, znači i lakše liječenje.

Najčešći simptomi uključuju:

Promjene u pražnjenju crijeva, poput mekše stolice, proljeva ili zatvora koji nisu uobičajeni za vas

Potreba za pražnjenjem crijeva češće ili rjeđe nego inače

Krv u stolici, koja može biti svjetlocrvena ili crna

Krvarenje iz anusa

Čest osjećaj da morate na WC, čak i ako ste upravo bili

Bol u trbuhu

Kvržica u trbuhu

Nadutost

Gubitak težine bez namjere

Osjećaj velikog umora ili nedostatka zraka – to su znakovi anemije, koju može uzrokovati rak debelog crijeva

Trebali biste posjetiti svog liječnika opće prakse ako imate bilo koji od simptoma raka debelog crijeva tri tjedna ili duže. Ako je vaša stolica crna ili tamnocrvena, ili ako imate krvavi proljev, potrebno je što prije potražiti liječničku pomoć. U slučaju neprestanog krvarenja iz anusa ili velike količine krvi prilikom obavljanja nužde, odmah se uputite na hitni prijem ili nazovite hitnu. Vaše tijelo vam šalje signale – naučite ih slušati.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: U više od 4000 žena ugrađivali kontracepcijske sprave bez njihovog znanja: 'Ispričavamo se...'