Rizična ponašanja: Tijekom toplinskog vala jedan simptom demencije može biti koban

Kada većina ljudi pomisli na demenciju, gubitak pamćenja prvi je simptom koji im padne na pamet. Iako je to i dalje jedna od najprepoznatljivijih značajki bolesti, postoje i brojne druge promjene u ponašanju na koje je važno obratiti pozornost.

Jedan od tih znakova može se pokazati iznimno opasnim tijekom toplinskih valova, izravno ugrožavajući zdravlje i sigurnost oboljelih.

Smanjena sposobnost prosuđivanja kao tiha prijetnja

Kako bi pomogli u prepoznavanju demencije kod bližnjih, stručnjaci iz kanadskog Alzheimerovog društva istaknuli su deset uobičajenih simptoma. Jedan od njih je smanjena ili poremećena sposobnost prosuđivanja, koja oboljele može navesti na donošenje loših odluka koje ugrožavaju njihovu dobrobit. Prema navodima društva, to uključuje i nošenje "teške" odjeće za vrijeme vrućeg dana, što je izbor koji može dovesti do toplinskog udara.

"Prepoznajete li kod sebe ili osobe koju poznajete ponašanje koje može ugroziti zdravlje i sigurnost? Ljudi povremeno donose upitne odluke, poput odgađanja posjeta liječniku kada se ne osjećaju dobro", navodi se u njihovom upozorenju. "Međutim, osoba koja živi s demencijom može doživjeti promjene u prosuđivanju, poput neprepoznavanja zdravstvenog problema koji zahtijeva pažnju ili nošenja teške odjeće na vrući dan."

Ovakvo ponašanje posebno je rizično jer kognitivna oštećenja ograničavaju sposobnost oboljelih da se prilagode naglim promjenama temperature. Osoba s demencijom možda neće osjetiti ili ispravno protumačiti signale koje joj tijelo šalje, poput pregrijavanja ili žeđi, što povećava rizik od dehidracije i drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Zašto su osobe s demencijom ugroženije na vrućini?

Stručnjaci, uključujući i one iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), redovito upozoravaju da su osobe s demencijom, uz ostale starije i kronične bolesnike, jedna od najranjivijih skupina tijekom toplinskih valova. Postoji nekoliko ključnih razloga za to. Starenjem se usporava sposobnost tijela da regulira temperaturu, a kod oboljelih od demencije taj je problem dodatno izražen.

Dehidracija i povišena tjelesna temperatura mogu dovesti do povećane zbunjenosti, nemira i pogoršanja postojećih simptoma demencije. Oboljeli često zaboravljaju piti dovoljno tekućine, čak i kada im je dostupna, jer osjećaj žeđi s godinama slabi. Također, mogu imati poteškoća u komunikaciji, pa nisu u stanju jasno izraziti da im je vruće ili da su žedni. Dodatan rizik predstavljaju i neki lijekovi koji se koriste u terapiji, a koji mogu utjecati na sposobnost tijela da regulira toplinu.

Drugi znakovi upozorenja na demenciju

Osim poremećenog prosuđivanja, kanadsko Alzheimerovo društvo navodi još devet znakova na koje treba obratiti pažnju. To su gubitak pamćenja koji utječe na svakodnevne sposobnosti, poput zaboravljanja nedavno naučenih informacija, te poteškoće u obavljanju poznatih zadataka, kao što su priprema obroka ili igranje društvene igre koju osoba poznaje cijeli život. Problemi s jezikom još su jedan znak, pri čemu osoba može zaboraviti osnovne riječi ili ih zamijeniti drugima, čineći razgovor teško razumljivim.

Dezorijentiranost u vremenu i prostoru također je čest simptom, pa se oboljeli mogu izgubiti u vlastitoj ulici. Mogu se pojaviti i problemi s apstraktnim razmišljanjem, poput poteškoća s razumijevanjem brojeva i njihovog korištenja. Premještanje stvari na potpuno neprikladna mjesta, nagle promjene raspoloženja bez očitog razloga, kao i dramatične promjene u osobnosti - poput zbunjenosti, sumnjičavosti ili povučenosti - dodatni su alarmi. Naposljetku, primjetan gubitak inicijative, pri čemu osoba postaje pasivna i treba joj poticaj za sudjelovanje u aktivnostima, zaokružuje popis ključnih znakova.

Ako ste zabrinuti zbog bilo kojeg od ovih simptoma kod sebe ili voljene osobe, sljedeći korak je razgovor s liječnikom. Samo kvalificirani zdravstveni djelatnik može, nakon niza testova i procjena, potvrditi dijagnozu demencije i preporučiti daljnje korake.

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