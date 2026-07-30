Rijeka na gostovanju lovi prolaz: Mogu li Bijeli obraniti prednost i nastaviti put u Europi?

HRVATSKI KOEFICIJENT /
Nakon Dinama i ostali hrvatski klubovi igraju europske utakmice: Evo što kažu treneri
Utakmica počinje u 19:30, a tekstualni prijenos pratite na Net.hru
Počinje u 19:30
Rijeka od 19:30 igra uzvratnu utakmicu protiv Derryja. Riječ je o sjevernoirskom klubu koji se natječe u irskoj ligi, protiv kojeg je hrvatska momčad u prvoj utakmici drugog pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu slavila 1-0 pogotkom Tonija Fruka.
Bila je to utakmica u kojoj su Riječani bili dobri, no Irci su također imali svoje šanse. Stoga ne čudi što je novi-stari trener Riječana Matjaž Kek pozvao na oprez uoči gostovanja.
Pobjednika ovog dvoboja očekuje susret protiv boljeg iz ogleda Stjarnana i Ilvesa, koji je u prvoj utakmici završio 1-0 za Stjarnan.