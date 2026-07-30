FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŽAK ISPIT /

Rijeka na gostovanju lovi prolaz: Mogu li Bijeli obraniti prednost i nastaviti put u Europi?

Rijeka na gostovanju lovi prolaz: Mogu li Bijeli obraniti prednost i nastaviti put u Europi?
×
Foto: Igor Kupljenik/Zuma Press/Profimedia

Utakmica počinje u 19:30, a tekstualni prijenos pratite na Net.hru

30.7.2026.
16:22
Sportski.net
Igor Kupljenik/Zuma Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo
Konferencijska liga
30. srpnja 2026.
19:30
0
Derry
 
:
0
Rijeka
 

Tekstualni prijenos

Počinje u 19:30

Najava

Rijeka od 19:30 igra uzvratnu utakmicu protiv Derryja. Riječ je o sjevernoirskom klubu koji se natječe u irskoj ligi, protiv kojeg je hrvatska momčad u prvoj utakmici drugog pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu slavila 1-0 pogotkom Tonija Fruka.

Bila je to utakmica u kojoj su Riječani bili dobri, no Irci su također imali svoje šanse. Stoga ne čudi što je novi-stari trener Riječana Matjaž Kek pozvao na oprez uoči gostovanja.

Pobjednika ovog dvoboja očekuje susret protiv boljeg iz ogleda Stjarnana i Ilvesa, koji je u prvoj utakmici završio 1-0 za Stjarnan.

Nk RijekaKonferencijska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike