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Kek upozorava: 'Pokazali su da je riječ o ozbiljnoj momčadi, moramo znati odgovoriti'

Rijeka će po prvi put igrati u Sjevernoj Irskoj, a njihov novi-stari trener smiruje uzbuđenje nakon pobjede u prvoj utakmici

29.7.2026.
13:57
Hina
Igor Kupljenik/Zuma Press/Profimedia
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Nogometaši Rijeke u četvrtak od 19.30 sati gostuju kod Derry Cityja na stadionu Ryan McBride Brandywell u utakmici 2. pretkola Konferencijske lige u kojoj će braniti 1-0 prednost iz prve utakmice odigrane na Rujevici.

"Prije svega moramo dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici. Igrači Derry Cityja već su u utakmicama protiv CSKA i protiv nas u prvom ogledu, pokazali da se radi o ozbiljnoj ekipi, taktički disciplinirana, a doma su puno opasniji. Ne očekujem puno drugačiji pristup, ovisi o tome koliko ćemo im dozvoliti. Zato je bitno da svojim gardom i govorom tijela pokažemo karakter", rekao je trener Rijeke Matjaž Kek u najavi utakmice te dodao:

"Sjevernoirski nogomet, naročito Derry City, je ekipa koja ima čvrst karakter, hrabrost i pozitivan bezobrazluk. Moramo na to znati odgovoriti, biti kvalitetni na dodavanju kad imamo loptu, imati svoj plan i neće biti problema. Ali ponavljam, 1-0 je prednost koja nam ne dozvoljava nikakvo opuštanje."

Nk RijekaMatjaž KekKonferencijska Liga
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