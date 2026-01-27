Pitali smo vas ostavljate li uvijek konobarima napojnice: 'Tko to nije radio ne razumije'

Napojnica u Hrvatskoj ima dugu tradiciju i često se smatra znakom zahvalnosti za dobru uslugu u restoranima, kafićima i drugim uslužnim djelatnostima. Ipak, praksa ostavljanja bakše ili tringelta nije univerzalna – neki gosti je ostavljaju uvijek, drugi samo ponekad, a treći gotovo nikada.

Napojnica je ipak osobna odluka i običaj, pa smo vas pitali na Facebooku ostavljate li je vi uvijek? Odgovori su naravno vrlo raznoliki, od onih koji smatraju da treba uvijek nagraditi uslugu po zasluzi, preko onih koji napojnice ne daju gotovo nikad bez obzira na kvalitetu i uslugu.

Foto: Shutterstock

Davanje napojnica po zasluzi

Mnogi ističu da napojnica nije obavezna, već pitanje zasluge i dobre volje. Jedna čitateljica kaže: "Kada sam radila taj posao, a niti danas, to ne smatram obvezom. Dobra volja. Lijepo je dobiti napojnicu, tringelt, bakšu, kako tko nazivao, ali treba i zaslužiti. Razlikuje se konobar od konobara."

Sličan stav dijeli i još jedan bivši konobar: "Niti kad sam radio kao konobar nisam je očekivao. Ako je netko ostavi – super, ako ne – nema veze. Uostalom, bakšu ostavlja onaj tko je navikao, ne onaj tko mora. Tako i ja sad, kad ne konobarim, ako sam zadovoljan uslugom, čak i ako su hrana ili piće lošiji, ostavit ću konobaru. Isto tako, ako je konobar 'loš', može hrana biti iz svemira – neću ostaviti."

Drugi također naglašavaju važnost individualne procjene: "Napojnica nije obavezna, ali je kultura gosta... naravno, to je poštovanje dobro obavljene usluge. Osobno uvijek dam napojnicu."

"Skoro uvijek, ali ovisi o usluzi", "Samo kad mi je konobar simpatičan i kad svojim ponašanjem zasluži", "Ako te je lijepo uslužio, ostavi koliko misliš da je u redu, a nije ni u redu kad osjećaš pritisak da moraš ostaviti", glase ostali komentari.

Foto: Shutterstock

Često daju napojnicu

Neki naši pratitelji ostavljaju napojnicu izravno po zasluzi, dok drugi ističu da to često ovisi i o vlastitom iskustvu rada u ugostiteljstvu.

"Ja ostavim jer i sama radim u toj branši i volim kad mi gost ostavi koji cent", napisala je jedna žena, a druga je dodala: "Da, tko nije radio taj posao ne može razumjeti."

"Ako je račun 81, ja dam 80 i kažem: 'U redu je", duhovito je komentirala jedna čitateljica.

Količina bakše često se određuje vrstom usluge: "Ako je neko piće do 5–6 eura, ostavim 1–2, ako je klopa u pitanju, onda po 5–10 eura."

"Radim u restoranu 25 godina. Tko ostavi, zahvalim najljepše, tko ne ostavi, također zahvalim. Bitno je da dolaze – mi radimo za plaću, kao i svaki drugi djelatnik. Bakša je više tradicija, a ako je gost zadovoljan, onda ostavi i nagradi jer se netko potrudio oko njega", komentirala je jedna konobarica.

"Uglavnom, kada nas dobro i s osmijehom usluže, ostavimo do 10 eura", poručila je druga osoba.

Foto: Shutterstock

Ne ostavljaju napojnicu

S druge strane su oni koji nikada ne ostavljaju napojnicu i ne vide potrebu za tim. "Ne. Nema pravila", "Nikad", "Ne ostavljam... drugim zanimanjima nitko ne ostavlja nikakve napojnice pa koga briga", glase neki komentari.

"Uvijek naručim hranu za van, a cugu kupim tako da ne moram ostavljati nikakvu napojnicu", komentirao je jedan muškarac.

"Zadnjih godina idem u kafiće dva-tri puta tjedno, a u restorane dva puta mjesečno... ne da si ne mogu baš to priuštiti nego sam izgubio volju za to. Rekreiram se sa škvadrom na drukčije načine", poručuje drugi.

