Uživate u vejpanju? Nova istraživanja američkih liječnika neće vam se svidjeti

Iako vejping mnogi smatraju sigurnijom alternativom pušenju, stručnjaci upozoravaju na ozbiljne dugoročne nuspojave, među kojima se izdvaja problem poznat kao "vejp jezik". Ova pojava može značajno utjecati na zdravlje i način na koji vejperi osjete okuse. Zdravstveni stručnjaci već dugo ističu brojne nedostatke i šalju upozorenja svima koji razmišljaju o prelasku na vejp.

"Vejp jezik" – privremeni gubitak okusa

Vejpanje može uzrokovati privremeni gubitak ili slabiju sposobnost osjeta okusa, što je poznato kao "vejp jezik". Osobe koje povremeno ili redovito vejpaju mogu uočiti kako im se mijenja sposobnost okusa. Osim samog vejpanja, i faktori poput dehidracije, povijesti pušenja i prekomjerne izloženosti određenim okusima također mogu igrati važnu ulogu u razvoju ovog problema.

Posljedice na jeziku – "opekline tkiva"

Farmaceut Tom Viola i dr. Pamela Maragliano-Muniz, glavna urednica Dental Economicsa, istaknuli su u video da vejpovi generiraju visoke temperature, često između 120°C i 150°C. Takve temperature mogu uzrokovati "opekline tkiva" na jeziku, osobito u područjima gdje se nalaze okusni pupoljci.

Viola objašnjava da se "vejp magla" ili aerosol ne stiže dovoljno brzo ohladiti prije nego dođe do sluznice u ustima, čime može doći do oštećenja jezika. Temperatura koja još uvijek ostaje visoka kad aerosol dođe do stražnjeg dijela jezika može uzrokovati da ljudi izgube osjet okusa ili dožive velike promjene, prenosi Lad Bible.

Kserostomija – suha usta

Osim što iritira tkivo na jeziku, vejping također može dovesti do stanja poznatog kao kserostomija, odnosno suhoće u ustima. Ovo stanje sprječava pravilno širenje sline i čestica hrane oko okusnih pupoljaka.

Iako sve veći broj medicinskih stručnjaka upozorava na negativne učinke vejpinga, još uvijek nema dovoljno znanstvenih istraživanja koja bi detaljno objasnila sve mehanizme koji uzrokuju "vejp jezik". Benjamin Chaffee, profesor na Fakultetu za stomatologiju sa Sveučilišta Kalifornija, napominje kako trenutno ne postoji pouzdani dokaz koji bi ukazivao na učestalost ovog stanja ili njegove specifične uzroke.

"To je razlog za daljnja istraživanja i za oprezan pristup tim proizvodima", zaključuje Chaffee.

