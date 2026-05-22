Grše okupio estradu u Splitu: Svu pažnju ukrala njegova samozatajna supruga Rafaela

Grgo Šipek, poznatiji kao Grše (30), jučer je u Splitu otvorio novi glazbeni studio i izdavačku kuću Blockstar, a otvorenje je okupilo i brojna poznata imena s domaće glazbene scene. Tonči Huljić, Domenica Žuvela, Krešo Bengalka - samo su neki od glazbenih kolega koji su svojim dolaskom podržali Gršin novi projekt.

No, najviše pažnje ipak je privukla njegova najveća podrška, samozatajna supruga Rafaela koju nemamo priliku često vidjeti u javnosti. Rafaela je za ovu prigodu odjenula plavu prugastu košulju i crne hlače, a sa suprugom je spremno pozirala okupljenim fotografima.

Ponosno roditelji dvojice sinova

Inače, Grše je suprugu Rafaelu upoznao dok su radili u istom hotelu u Baškoj Vodi, a sudbonosno 'da' izgovorili su u srpnju 2022. godine. Danas su ponosni roditelji dvojice sinova, Frana i Gabriela, a upravo dolazak malenog Gabriela, koji je rođen krajem prošle godine, par je uspješno skrivao od javnosti sve do sredine prošlog mjeseca.

