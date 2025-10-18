Pušio je 20 godina, pa zauvijek odbacio cigarete: 'Oduvijek sam mrzio što to radim'

Carl Goodwin koji je pušio dva desetljeća otkrio je dobre, loše i ružne strane trajnog prestanka pušenja.

Carl je 2023. godine prekinuo svoju 20-godišnju naviku nakon što je odlučio usredotočiti se na poboljšanje svog mentalnog i fizičkog zdravlja. Unatoč priznanju da je bilo "par iskušenja tu i tamo", uspio je ostati na pravom putu i cigarete više nisu dio njegovog života.

Velšanin, koji je na Tik Toku poznat pod imenom daddyandtheo te ima više od 75.000 pratitelja, rekao je da je koristio električnu cigaretu bez nikotina kako bi se riješio svoje ovisnosti.

Carl je u videu koji je podijelio na društvenim mrežama ubrzo nakon što je izbacio nikotin iz svoje rutine, objasnio da je "pušio veći dio svog života".

"Oduvijek sam mrzio što to radim, ali jednostavno nikad se nisam uspio toga riješiti bez obzira što radio. Ali sada sam u situaciji u kojoj pokušavam poboljšati svoje mentalno, kao i fizičko zdravlje", rekao je.

Nuspojave odvikavanja od nikotina

Odlučiti da ste spremni prestati pušiti je pola dobivene bitke, međutim, postoje i neke vrlo stvarne nuspojave koje dolaze s tim. Carl je priznao da njegovo iskustvo nije bilo potpuno glatko, jer je bilo "nekoliko loših stvari" s kojima se susreo u tjednima otkako je prestao pušiti, piše LADBible.

"Moj san je ionako užasan, ali otkako sam prestao pušiti nekoliko tjedana nisam spavao. I moja razina koncentracije je bila užasna, posebno s tim umorom povrh svega. Dakle, posao je bio prava borba posljednjih nekoliko tjedana", otkrio je.

Prema Nicoretteu, bivši pušači mogu imati "poremećaje spavanja" nakon prestanka pušenja jer se tijelo prilagođava nedostatku nikotina.

"Razlog zašto neki ljudi imaju problema sa spavanjem nakon prestanka pušenja su fluktuacije u razinama određenih neurotransmitera uzrokovane stimulacijom nikotinom. Duhan je stimulans, pa iako poremećen san može biti privremeni simptom odvikavanja od prestanka pušenja, samo pušenje može uzrokovati nesanicu", rekli su iz Nicorettea.

Prednosti prestanka pušenja cigareta

Ali ne brinite, Carl je rekao da nije sve tako loše te je otkrio mnoštvo pogodnosti otkako je prestao pušiti, posebno kada je riječ o snazi ​​njegovih osjetila.

"Moja čula mirisa i okusa su se počeli mijenjati. Namirnice imaju drugačiji okus, puno intenzivniji. Jednostavno sam zaboravio kakav bi okus one trebale imati. A miris nekoga tko je zapalio cigaretu ili tko puši cigaretu... tako je jak. Pomislim: 'Tako sam mirisao drugim ljudima!'", ispričao je.

Carl je otkrio da mu je koža "trenutno tako dobra". Također, objasnio je da se donekle oporavio od napada nesanice i da se osjeća puno bolje.

"Prije sam se teško ujutro budio i bio sam jako omamljen. To je sada nestalo. Budim se i odmah imam puno energije. Ali to je tek nedavno počelo, a sada mi se san poboljšava", kazao je.

