S godinama nam slabi pamćenje. Ukidanje samo jedne navike to usporava: 'Čak i u pedesetima'

Istraživanje je otkrilo da bi prestanak pušenja, čak i u kasnijoj životnoj dobi mogao pridonijeti usporenju razvoja poteškoća s pamćenjem povezanih sa starenjem, piše u utorak njemačka agencija dpa.

Prema stručnjacima, rezultati dodatno idu u prilog dokazima po kojima prestanak pušenja može pomoći u sprečavanju razvoja demencije, ali naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja.

Tim istraživača s londonskog sveučilišta UCL istraživao je kakav je učinak pušenja na propadanje kognitivnih sposobnosti povezanih sa starenjem, odnosno smanjenom sposobnošću pojedinca da razmišlja, uči i pamti.

Poveznica između pušenja i kognitivnog zdravlja dobro je utemeljena

Studija, objavljena u časopisu Lancet Healthy Longevity, uključuje podatke prikupljene među 9346 osoba starijih od 40 godina iz 12 zemalja.

Polovina njih je prestala pušiti, a druga polovina je nastavila.

Istraživači su rekli da "je poveznica između pušenja i kognitivnog zdravlja dobro utemeljena", ali da su dugoročne koristi prestanka pušenja "manje jasne".

Analiza testova koji su mjerili pamćenje i verbalnu fluentnost pokazala je da su se rezultati u osoba koje su prestale pušiti cigarete sporije pogoršavali tijekom šest godina od prestanka pušenja.

Sporije kognitivno propadanje

Stopa kognitivnog propadanja bila je za oko 20 posto sporija u segmentu pamćenja među bivšim pušačima i 50 posto sporija kada je posrijedi bila verbalna fluentnost.

"Naše istraživanje upućuje na to da bi prestanak pušenja mogao pomoći ljudima da dugoročno održe bolje kognitivno zdravlje čak i ako su u pedesetima ili su stariji u trenutku kada odluče prestati pušiti", rekla je Mikaela Bloomerg s UCL-ova instituta za epidemiologiju i zdravstvenu skrb.

"Otprije se zna da je prestanak pušenja, čak i kasnije u životu, često popraćen poboljšanjima fizičkog zdravlja i općom dobrobiti. Čini se da nije prekasno prestati ni kada je posrijedi naše kognitivno zdravlje. Ovo je otkriće osobito važno jer je manje vjerojatno da će stariji pušači i pušači u srednjoj životnoj dobi odlučiti prestati pušiti nego mlađe skupine, premda oni nerazmjerno više pate od negativnih posljedica pušenja".

"Dokazi po kojima bi prestanak pušenja mogao pridonijeti kognitivnom zdravlju nudi novu primamljivu motivaciju da upravo ta skupina pokuša i prestane pušiti. Istodobno, dok se kreatori politika suočavaju s izazovom starenja stanovništva, ovo je još jedan razlog da se ograniči uporaba duhanskih proizvoda".

Suautor studije Andrew Steptop s istog instituta je dodao: "Sporije kognitivno propadanje povezano je s nižim rizikom od razvoja demencije".

"Ova su otkrića dodatan dokaz da bi prestanak pušenja mogao biti preventivna strategija kada se radi o spomenutoj bolesti, no bit će potrebno provesti dodatna istraživanja koja specifično istražuju demenciju kako bi se to i potvrdilo".

