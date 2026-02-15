FREEMAIL
ZASTRAŠUJUĆE /

Bura zaustavila auto i potrgala haubu, pogledajte nevjerojatne prizore: 'Zaustavio sam se i ponudio pomoć'

Bura zaustavila auto i potrgala haubu, pogledajte nevjerojatne prizore: 'Zaustavio sam se i ponudio pomoć'
Foto: Zlatko Marasović
1 /27
Olujna, mjestimice orkanska bura podno Velebita danas stvara ozbiljne probleme u prometu.

Zbog olujnog vjetra za sav promet je zatvorena dionica autoceste između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a obilazak je državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca. Zatvoren je i most Maslenica.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez te prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na cestama.

A kolika je snaga vjetra, najbolje pokazuju fotografije Zlatka Marasovića iz Starigrada, nekadašnjeg ravnatelja NP Paklenica.

Marasović je uspio dokumentirati ove prizore, a među njima i automobil koji je bura zaustavila između Rovanjske i Modriča i kojem je bura doslovno "prebacila" haubu preko šoferšajbe. 

Marasović je za RTL Danas ispričao da su u vozilu bili strani radnici koji su ostali unutar automobila i rukom pridržavali haubu. 

"Zaustavio sam se i ponudio im pomoć. Zahvalili su i rekli da će im ubrzo doći prijatelj i pomoći im s autom. Bili su to strani radnici", ispričao je Marasović za RTL.

15.2.2026.
11:46
danas.hr
Zlatko Marasović
NevrijemeDalmacijaAutomobil
