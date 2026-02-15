Ovo ne može svatko! Pogledajte kakav spektakl je Jakov Jozinović napravio na splitskim Gripama

Split je u subotu navečer dočekao večer koja se mjesecima iščekivala. Glazbena senzacija Jakov Jozinović u rasprodanoj dvorani Gripe otvorio je veliku regionalnu turneju 'Ja za čuda letim' i najvećem dalmatinskom gradu priredio Valentinovo za pamćenje.

“Dobra večer, Splite! Niste svjesni koliko mi je drago da sam večeras s vama ovdje. Ovo je prvi koncert na turneji, i razmišljao sam danas: prvi put kad sam pjevao na Valentinovo to je bilo u Vinkovcima i tri stola sam napunio, a za jednim od njih su bili moji mama i tata. Zato vam hvala, ja ću se potruditi da vam ovo bude najbolja večer. Ja sam siguran da ćete vi biti glasniji od mene večeras”, rekao je 20-godišnji Vinkovčanin.

Mladi glazbenik nizao je interpretacije pjesama koje su ga približile i zadržale kod tisuća ljudi. 'Libar', 'Sredinom', 'Pusti, pusti modu' i neizbježna 'Olivera' samo su neki od evergreena uz koje je pronašao put do srca publike.

Glazbeni vrhunac večeri uslijedio je uz zborsko pjevanje njegova drugog autorskog singla 'Ja volim', koji je posljednjih dana preplavio društvene mreže i prikupio milijune slušanja, a na Gripama se potvrdio i kao potpuni koncertni hit.

"Dečko iz Vinkovaca je najsretniji na svijetu. Hvala vam što činite moje snove mogućima", emotivno je priznao Jakov.

Poseban trenutak večeri donijeli su njegovi specijalni gosti, raspjevani umirovljenici sa splitske Matejuške, s kojima je Jakov i ranije nekoliko puta spontano zapjevao. Zajedno su odali počast Oliveru Dragojeviću, izvodeći neke od njegovih najljepših pjesama.

"Neka se mladi vesele, prepuste toj glazbi, neka jednostavno uživaju i pjevaju. Napunit će se izuzetno lijepim i dobrim emocijama. Mladi moji, konačno da ste dobili pravi uzor", poručili su simpatični umirovljenici.

Nakon Splita, turneja 'Ja za čuda letim' nastavlja se i u drugim gradovima Hrvatske. Već 28. veljače Jakova očekuje rasprodana Dvorana Zamet, 7. ožujka slijedi osječki Gradski vrt, dok je veliko finale najavljeno za 19. i 20. lipnja u Areni Zagreb.