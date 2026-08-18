Sjećate li se kako je Vedrana Rudan nemilo 'oprala' Vučića? Evo kako se danas oprostio od nje

"Vedrana je otišla na područje bez signala", kratko smo obaviješteni u utorak ujutro preko službenog profila novinarke, spisateljice i aktivistice za ljudska prava, velike Vedrane Rudan.

Riječka kolumnistica preminula je u 77. godini nakon duge borbe s karcinomom. Iza sebe je ostavila desetljeća kolumni, knjiga i javnih istupa po kojima je bila poznata od Vardara pa do Triglava, a i šire. O bolesti je posljednjih godina govorila otvoreno kao i o svemu drugome, često uz prepoznatljiv crni humor.

Do samog kraja ostala je vjerna pisanju i britkom stilu, a njezina posljednja kolumna, objavljena svega nekoliko tjedana prije smrti, danas bolno odzvanja.

26. srpnja na svom blogu "Djevojka u zagrljaju metastaza", Rudan objavljuje tekst pod naslovom: "Medicinske sestre odahnut će kad izdahnu".

Shrvana teškom bolešću, Vedrana je smogla snage pisati o iscrpljujućim smjenama i prekovremenom radu medicinskih sestara riječke onkologije. Prisjetila se kako su joj noću provjeravale stanje, rano ujutro mjerile tlak i temperaturu te joj pomagale kada više nije mogla sama.

'Kako ne kužite, slijepci!'

Rudan se u posljednjoj kolumni zapitala mogu li iscrpljujuće smjene doista biti samo 'dio nečijeg poziva' te ponovno žestoko kritizirala sustav.

Posljednje retke svoje kolumne nije posvetila sebi niti vlastitoj bolesti. Obratila se svim građanima koji će se možda jednoga dana i sami naći u ulozi pacijenata i ovisiti o istom zdravstvenom sustavu, piše RIportal.

"Kako ne kužite, slijepci! Budući bolesnici! Izađite na ulice i svim se snagama borite protiv Države koja je rak za Hrvatsku", napisala je. Bio je to kraj posljednje kolumne koju je Vedrana Rudan objavila na svojoj stranici. Tekst koji je tada bio još jedna beskompromisna kritika sustava, nakon vijesti o njezinoj smrti dobio je posebno težak prizvuk.

Kultni nastupi na televiziji

Ništa lakši prizvuk nije ostavilo ni prvo gostovanje Vedrane Rudan u emisiji 'Nedjeljom u 2', urednika i voditelja Aleksandra Stankovića. Stariji će se sjetiti te 2003. godine i šokantnog nastupa riječke novinarke na državnim frekvencijama.

Rudan je s viklerima u kosi i modricama na očima i usnama progovarala o ženskim pravima na ovim prostorima. Nakon tog nastupa, šira je javnost jednom zasvagda shvatila da s Rudan nema kompromisa i pardona.

Foto: screenshot youtube

Ostat će upamćen i nastup Vedrane Rudan 16 godina nakon "ispada" na HRT-u. Gostujući u plagijat emisiji 'Hit Tvit' na opskurnoj beogradskoj Pink televiziji, Rudan nije štedjela Aleksandra Vučića. Snimka je, dakako, ponovno postala viralna.

"Bockala" ga je pitanjima o Putinu, politici i o tome kako se nosi s pritiskom. "Je li vam Putin dao pušku da se igrate ili da se ubijete?" pitala ga je.

"Kako bih vam rekao, ja mislim da je on to dao iz prijateljskih razloga, a da se igram i ubijam… Meni ovdje ne viču da sam samoubojica, ovdje mi viču da sam pe*er", odgovorio je Vučić.

Zatim ga je pitala je li bolje biti pe*er ili samoubojica, pa dodala je li samoubilački biti predsjednik Srbije. "Ja ne mislim da je samoubilački", odgovorio je Vučić, a Rudan se nadovezala: "Ali vaši doktori misle."

Са тугом сам примио вест о смрти Ведране Рудан. Њене речи нису куцале пре уласка, ишле су право у суштину. Умела је да нас насмеје онда када нам није било до смеха и да изговори оно што би други радије прећутали. Имала је оно што сам увек поштовао код људи, храброст да каже оно… — Александар Вучић (@predsednikrs) August 18, 2026

'Njene reči nisu kucale pre ulaska'

Unatoč svemu, danas se predsjednik Srbije oprostio biranim riječima od Vedrane Rudan.

"Sa tugom sam primio vest o smrti Vedrane Rudan. Njene reči nisu kucale pre ulaska, išle su pravo u suštinu. Umela je da nas nasmeje onda kada nam nije bilo do smeha i da izgovori ono što bi drugi radije prećutali.

Imala je ono što sam uvek poštovao kod ljudi, hrabrost da kaže ono što misli, bez kalkulacija i bez straha od toga kome će se zameriti. Verujem da bi i na ovo imala primedbu i da bi gotovo sigurno napisala kraće. Porodici, prijateljima i poštovaocima njenog dela upućujem iskreno saučešće."