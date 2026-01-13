Ovim građanima stiže više novca, evo koliko će im biti isplaćeno na račune

Osnovice za izračun socijalnih naknada prema prijedlogu Vlade u ovoj će godini, ovisno o vrsti naknade, biti veće od pet do deset eura, pri čemu se osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu povećava na 170 eura.

Za izračun zajamčene minimalne naknade za 2026. utvrđuje se osnovica u visini od 170 eura, što čini povećanje za 10 eura, odnosno 6,25 posto u odnosu na dosadašnji iznos osnovice.

Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu priznaje samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, u postotku od osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade.

Koliko rastu naknade?

Prijedlogom odluke o osnovici za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi osnovica se za 2026. utvrđuje u visini od 80 eura, što je više za pet eura, odnosno 6,67 posto. To se odnosi na naknadu za osobne potrebe, jednokratnu naknadu, naknadu za redovito studiranje i iznos naknade roditelju njegovatelju.

Osnovica za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine za 2026. utvrđuje se u iznosu od 95 eura, što je povećanje od pet eura ili 5,56 posto u odnosu na dosadašnju.

"Prijedlozi odluka temelje se na mišljenju Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika, uzimajući u obzir ukupnu gospodarsku situaciju i gospodarska kretanja u Hrvatskoj te fiskalni kapacitet državnog proračuna", kažu u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Napominju da su iznosi naknada rezultat umnoška osnovice i faktora za izračun određene naknade, te na primjerima pokazuju što ta povećanja znače za korisnike.

Naknade za roditelje njegovatelje rastu na 800, 960 i 1200 eura

Naknade za roditelje njegovatelje koje su za 2025. iznosile 750, 900 i 1125 eura u 2026. prema prijedlogu, iznosit će 800, 960 i 1200 eura, a naknada se računa na temelju osnovice za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi.

Standardni udomitelj s troje djece u dobi do tri godine na osnovi naknade za rad udomitelja i opskrbnine u 2025. primao je 2083 eura, a u 2026. prema prijedlogu, primat će 2199 eura (naknada se računa na temelju osnovice za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i opskrbnine).

Dvije odrasle radno sposobne osobe i dvoje djece na osnovu zajamčene minimalne naknade u 2025. godini primali su 528 eura, a u 2026. prema prijedlogu primat će 561 euro pri čemu se naknada računa na temelju osnovice za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade.

Korisnici sustava socijalne skrbi mogu ostvariti i druge naknade, poput prava na naknadu za ugroženog kupca energenata - koja iznosi 70 eura, pravo na troškove stanovanja, jednokratnu naknadu te ostale naknade i usluge iz sustava socijalne skrbi kao što su primjerice inkluzivni dodatak ili osobna asistencija, kažu u Ministarstvu.

Ističu da je programom Vlade od 2024. do 2028. predviđen rast socijalnih naknada za 30 posto i to naknada roditelju njegovatelju, naknada za rad udomitelja, jednokratna naknada za redovito studiranje korisnicima prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja te povećanje osnovice za Naknadu za socijalno ugroženog pojedinca (ZMN) sa 150 na 200 eura.

"Ovako predložene tri Odluke za povećanje socijalnih naknada uključujući i povećanja osnovica za 2025. godinu, korak su u ispunjenju ciljeva zacrtanih Programom Vlade do 2028. godine u kojem je ključno načelo solidarnosti i briga o najranjivijim skupinama društva ", navode.

Javno savjetovanje o povećanju osnovica za izračun socijalne naknade u 2026. trajalo je tri dana, od 9. do 11. siječnja.

