FNC najavio spektakl u Brodu uz rekordan bonus za borbu večeri: Evo koliko će borci zaraditi

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), ponovno podiže ljestvicu. Uoči svog dugoočekivanog debija u Slavoniji, FNC je putem Instagrama najavio izdašan financijski poticaj za borce koji će nastupiti na priredbi FNC 28 u Slavonskom Brodu, obećavajući nezaboravan spektakl za publiku.

"Rat se isplati": Bonus koji mijenja pravila igre

Na svojoj službenoj Instagram stranici, FNC je stavio objavu koja je odmah zapalila društvene mreže. Uz poruku "Rat se isplati", najavljen je bonus od čak 10.000 € za "Borbu večeri" (Fight of the Night) na nadolazećem FNC 28 spektaklu.

Ako ne želite propustiti nijedan FNC događaj, osigurajte pristup putem Voyo platforme! Godišnja pretplata donosi najveću uštedu!

Dva borca čija izvedba bude proglašena najatraktivnijom i najluđom podijelit će ovaj impresivan iznos, što predstavlja ogroman poticaj i nagradu za srčanost i beskompromisnu akciju u kavezu. "Srce. Akcija. Bez kočnice", stoji u opisu objave, jasno dajući do znanja kakvu vrstu borbi organizacija želi potaknuti.

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali ovu vijest, a komentari su se ubrzo ispunili izrazima podrške. Posebno je zanimljivo bilo vidjeti kako su fanovi odmah počeli prozivati svoje favorite, među kojima se istaknuo i Marko Bojković, jedan od sudionika glavne borbe večeri, uz komentar da će to za njega biti "lagan posao".

FNC premijerno stiže u Slavoniju nakon uspješne europske turneje

Ova najava dolazi uoči prvog FNC-ovog događaja u Slavoniji. Sportska dvorana Vijuš u Slavonskom Brodu bit će domaćin FNC 28 priredbe ove subote, 28. veljače.

Glavna borba večeri bit će okršaj između spomenutog Marka Bojkovića i Ivana Vulchyna, no s ovakvim bonusom, svaka borba na rasporedu ima potencijal postati glavna priča večeri. Dolazak u Slavonski Brod označava nastavak FNC-ove ekspanzije unutar Hrvatske, ali i šire regije.

