Spektakl u Brodu dobiva novu dimenziju: FNC najavio izdašan bonus za najbrutalniji nokaut

Vodeća regionalna organizacija slobodne borbe, Fight Nation Championship (FNC), samo nekoliko dana uoči svog debitantskog događaja u Slavonskom Brodu podiže atmosferu na višu razinu. U potezu koji jamči još više akcije i atraktivnih završnica, FNC je putem svojih društvenih mreža objavio vijest koja će zasigurno dodatno motivirati borce i oduševiti publiku: osiguran je pozamašan financijski bonus za najbolji nokaut večeri.

Dodatna motivacija od pet tisuća eura

Na službenom Instagram profilu organizacije osvanula je objava koja najavljuje bonus od čak 5.000 € za borca koji na priredbi FNC 28 ostvari najatraktivniji i najrazorniji prekid borbe nokautom. "Jedan trenutak može sve promijeniti", stoji u opisu objave. Za mnoge borce na regionalnoj sceni, ovakav iznos predstavlja značajnu financijsku injekciju, što jamči da će svaki od natjecatelja tražiti priliku za spektakularan završetak. Bilo da se radi o udarcu rukom, nogom, laktom ili koljenom, samo će jedan borac kući ponijeti vrijedan trofej i bonus.

Rasprodana dvorana Vijuš čeka borilački spektakl

Ova uzbudljiva najava dolazi uoči dugoočekivanog događaja FNC 28, koji će se održati ove subote, 28. veljače, u sportskoj dvorani Vijuš u Slavonskom Brodu. Činjenica da su ulaznice za ovaj borilački spektakl, koji je ujedno i prvi posjet FNC-a Slavoniji nakon Osijeka, već rasprodane, svjedoči o ogromnom interesu publike i snazi brenda koji je izgradio osnivač Dražen Forgač. Program večeri uključuje ukupno jedanaest borbi, od čega deset u MMA pravilima i jedan meč u "ultimate kickboxingu", a predvodit će ga okršaj između Marka Bojkovića i Ivana Vulchyna.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC stiže u Slavonski Brod, pripremite se za borilački spektakl