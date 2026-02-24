Spektakl u Brodu dobiva novu dimenziju: FNC najavio izdašan bonus za najbrutalniji nokaut
Na službenom Instagram profilu organizacije osvanula je objava...
Vodeća regionalna organizacija slobodne borbe, Fight Nation Championship (FNC), samo nekoliko dana uoči svog debitantskog događaja u Slavonskom Brodu podiže atmosferu na višu razinu. U potezu koji jamči još više akcije i atraktivnih završnica, FNC je putem svojih društvenih mreža objavio vijest koja će zasigurno dodatno motivirati borce i oduševiti publiku: osiguran je pozamašan financijski bonus za najbolji nokaut večeri.
Dodatna motivacija od pet tisuća eura
Na službenom Instagram profilu organizacije osvanula je objava koja najavljuje bonus od čak 5.000 € za borca koji na priredbi FNC 28 ostvari najatraktivniji i najrazorniji prekid borbe nokautom. "Jedan trenutak može sve promijeniti", stoji u opisu objave. Za mnoge borce na regionalnoj sceni, ovakav iznos predstavlja značajnu financijsku injekciju, što jamči da će svaki od natjecatelja tražiti priliku za spektakularan završetak. Bilo da se radi o udarcu rukom, nogom, laktom ili koljenom, samo će jedan borac kući ponijeti vrijedan trofej i bonus.
Rasprodana dvorana Vijuš čeka borilački spektakl
Ova uzbudljiva najava dolazi uoči dugoočekivanog događaja FNC 28, koji će se održati ove subote, 28. veljače, u sportskoj dvorani Vijuš u Slavonskom Brodu. Činjenica da su ulaznice za ovaj borilački spektakl, koji je ujedno i prvi posjet FNC-a Slavoniji nakon Osijeka, već rasprodane, svjedoči o ogromnom interesu publike i snazi brenda koji je izgradio osnivač Dražen Forgač. Program večeri uključuje ukupno jedanaest borbi, od čega deset u MMA pravilima i jedan meč u "ultimate kickboxingu", a predvodit će ga okršaj između Marka Bojkovića i Ivana Vulchyna.
POGLEDAJTE VIDEO: FNC stiže u Slavonski Brod, pripremite se za borilački spektakl