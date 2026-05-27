FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZRAZILI ZABRINUTOST /

Pobuna protiv Thompsonovog koncerta u Vukovaru: 'Ne trebaju nam podjele i tenzije'

Pobuna protiv Thompsonovog koncerta u Vukovaru: 'Ne trebaju nam podjele i tenzije'
×
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Dodaje kako u trenutku kada su gradu potrebni stabilnost, dijalog i okretanje budućnosti, održavanje takvog koncerta može dodatno produbiti postojeće podjele

27.5.2026.
16:12
Hina
Nikola Cutuk/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

U povodu najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru krajem kolovoza, u srijedu se oglasio vukovarski SDSS te izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posljedica koje takav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u gradu.

"Smatramo da je riječ o događaju visokog sigurnosnog i društvenog rizika, posebno imajući u vidu tematiku, poruke i narative koji se često mogu vidjeti i čuti na ovakvim koncertima. Vukovar je grad sa složenom i osjetljivom prošlošću, u kojem je neophodno kontinuirano raditi na smirivanju tenzija, međusobnom poštovanju i izgradnji povjerenja među građanima“, navodi u priopćenju predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamjenik gradonačelnika Vukovara iz reda srpske nacionalne manjine Srđan Kolar.

Dodaje kako u trenutku kada su gradu potrebni stabilnost, dijalog i okretanje budućnosti, održavanje takvog koncerta može dodatno produbiti postojeće podjele i negativno uticati na odnose među zajednicama koje žive u Vukovaru.

"Zbog svega navedenog, predlažemo organizatorima i nadležnim institucijama da još jednom razmotre opravdanost održavanja ovog koncerta, te da donesu odluku koja će biti u interesu mira, dostojanstva i suživota svih građana Vukovara. Vjerujemo da Vukovar zaslužuje događaje koji povezuju ljude, promoviraju toleranciju i doprinose stvaranju atmosfere međusobnog uvažavanja, a ne dodatnih podjela i tenzija“, poručili su iz SDSS-a.

Marko Perković ThompsonThompson KoncertSdssVukovarGlazba
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike