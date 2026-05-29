Beogradska MMA groznica: Drama na vagi i uzavrele tenzije uoči FNC 31 spektakla

Polazak iz Zagreba u deset ujutro obećavao je rutinski put, no realnost nas je sustigla na granici. Gotovo dvosatno čekanje u koloni testiralo je strpljenje, ali je istovremeno i pojačalo osjećaj da idemo prema najvećem FNC eventu do sada. Taj osjećaj potvrdio se ulaskom u Beograd. Postalo je savršeno jasno: Beograd ne spava, on je budan i diše za borbe koja slijede.

FNC 31 event gledajte od 19:30 na platformi Voyo.

Dolazak pred Arenu

Beogradska Arena, kolosalna građevina projektirana za dvadesetak tisuća gledatelja, već je vrvjela od MMA života. Iako su borbe na rasporedu tek sutra, službeno vaganje boraca privuklo je dosta obožavatelja, novinara i znatiželjnika, potvrđujući da spektakl Ahilej FNC 31 by Meridianbet nije samo sportski događaj, već stil života ovdašnjih stanovnihka. Svi su došli vidjeti dva čovjeka čije je rivalstvo postalo regionalna sportska priča, Đanija Barbira i Aleksandra "Jokera" Ilića.

Vrhunac drame: Barbir jedva prošao vagu

Središnji trenutak dana, onaj koji je mogao promijeniti sve, dogodio se na službenoj vagi u jutarnjim satima. Dok je domaći izazivač Aleksandar Ilić bez ikakvih problema zadovoljio granicu srednje kategorije sa 83,7 kilograma, aktualni prvak Đani Barbir proživljavao je pravu agoniju. Vrijeme je istjecalo, a njegova prva provjera nije bila uspješna. U hotelu je zavladala napetosta, a i sam Joker je čekao da vidi hoće li Barbir uspjeti. U posljednjim trenucima, sakriven iza paravana kako bi skinuo i donje rublje, Barbir je uspio, vaga se zaustavila na točno 83,9 kilograma, na samoj gornjoj granici dopuštenog. Ilić je sve promatrao mirno, ali s pogledom koji je odavao potpunu usredotočenost i nadanje da Barbir neće uspjeti.

Riječi teže od kilograma

Medijsko vaganje je završilo, a većina boraca je stala pred naše kamere je rekla riječ dvije prije prijeko potrebnog odmora uoči sutrašnjeg spektakla u Areni.

