Pionir brzo rastućeg automobilskog sporta: 'Tu ima dima, vatre, kvarova, volim paliti gume'

Nakon prve dvije runde DONUT međunarodnog kupa 2026., regionalna drift scena ulazi u možda i najuzbudljiviji dio sezone. Treća postaja prvenstva, DONUT 9, održava se 30. i 31. svibnja na West gate Cityju, gdje vozače i publiku očekuju potpuno novi izazovi, a to su novi layout staze, veliki broj regionalnih natjecatelja i posebna večernja atmosfera koja je prošle godine upravo ovu lokaciju pretvorila u jedan od vrhunaca sezone. Event možete gledati uživo na platformi Voyo.

Jedan od najpoznatijih drift vozača, a možemo slobodno reći i jedan od pionira ovog sporta u Hrvatskoj je 45-godišnji Bruno Stergar. Brunu smo posjetili u njegovoj garaži u Botincu gdje smo najavili veliki event u West Gateu, a razgovarali smo i o Bruninoj karijeri i o zanimljivostima koja nosi ovaj sport koji nazivaju legalnim Brzim i žestokima.

"Dolazi jako puno navijača na natjecanja i mi im vraćamo show, odnosno vau efekt. Vjerujem da svaki vozač pokušava napraviti ne što specifično za sebe. Ja volim zapaliti gume pred gledalištem ako je nešto dobro se odvilo u mojim borbama, ako sam prošao dalje ili nekakav dobar flame throw iz auspuh i slično.

Gledatelji su jako bitni, bez njih nema natjecanja. Važni su i za organizatora jer ima poticaj organizirati utrke. Ako ste u mogućnosti, dođite podržati takve evente u Hrvatskoj jer su u uzlaznoj putanji. Zabava za cijelu obitelj", kaže nam Bruno koji se rano zaljubio u automobile, a zanimljiv je njegov put u automobilizmu.

"Ljubav se razvila, a ja sam u početku bio instruktor sigurne vožnje. Educirao sam vozače profesionalce, od osobnih automobila do kamiona, kako se vozi od eko vožnje do različitih stilova, vožnje za firme i slično. Nakon par godina sam se poželio okušati u nekom automobilističkom sportu da vidim može li se taj moj posao i sve znanje koje sam imao prenijeti na cestovni sport i gdje kotiram u tim vodama", objasnio nam je Bruno Stergar.

"Za razliku od drugih auto sportova, tu ima i dima i vatre i kvarova. Kontaktni je sport dosta, često se dogode i udarci i to drži hype gledališta. Jako je velika uzlazna putanja popularnosti drifta u Hrvatskoj i u svijetu", objasnio je Bruno.

Još zanimljivih tema smo prošli sa Stergarom, a sve možete vidjeti u videu. Brunu i ostale najbolje driftaše možete vidjeti ovoga vikenda u West gateu ili na platformi. Subota je rezervirana za dolazak timova, tehničke preglede, treninge, drift taxi vožnje i kvalifikacije, dok će nedjelja donijeti glavne eliminacijske dvoboje. U nedjelju se voze Top 32 eliminacije kroz format direktnih duela sve do finala, što tradicionalno donosi najveću količinu adrenalina jer svaki prolaz ili pogreška mogu značiti nastavak natjecanja ili kraj vikenda.