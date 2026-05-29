Pionir brzo rastućeg automobilskog sporta: 'Tu ima dima, vatre, kvarova, volim paliti gume'
Bruno Stergar za Net.hr uoči DONUT 9
Nakon prve dvije runde DONUT međunarodnog kupa 2026., regionalna drift scena ulazi u možda i najuzbudljiviji dio sezone. Treća postaja prvenstva, DONUT 9, održava se 30. i 31. svibnja na West gate Cityju, gdje vozače i publiku očekuju potpuno novi izazovi, a to su novi layout staze, veliki broj regionalnih natjecatelja i posebna večernja atmosfera koja je prošle godine upravo ovu lokaciju pretvorila u jedan od vrhunaca sezone. Event možete gledati uživo na platformi Voyo.
Jedan od najpoznatijih drift vozača, a možemo slobodno reći i jedan od pionira ovog sporta u Hrvatskoj je 45-godišnji Bruno Stergar. Brunu smo posjetili u njegovoj garaži u Botincu gdje smo najavili veliki event u West Gateu, a razgovarali smo i o Bruninoj karijeri i o zanimljivostima koja nosi ovaj sport koji nazivaju legalnim Brzim i žestokima.
"Dolazi jako puno navijača na natjecanja i mi im vraćamo show, odnosno vau efekt. Vjerujem da svaki vozač pokušava napraviti ne što specifično za sebe. Ja volim zapaliti gume pred gledalištem ako je nešto dobro se odvilo u mojim borbama, ako sam prošao dalje ili nekakav dobar flame throw iz auspuh i slično.
Gledatelji su jako bitni, bez njih nema natjecanja. Važni su i za organizatora jer ima poticaj organizirati utrke. Ako ste u mogućnosti, dođite podržati takve evente u Hrvatskoj jer su u uzlaznoj putanji. Zabava za cijelu obitelj", kaže nam Bruno koji se rano zaljubio u automobile, a zanimljiv je njegov put u automobilizmu.
"Ljubav se razvila, a ja sam u početku bio instruktor sigurne vožnje. Educirao sam vozače profesionalce, od osobnih automobila do kamiona, kako se vozi od eko vožnje do različitih stilova, vožnje za firme i slično. Nakon par godina sam se poželio okušati u nekom automobilističkom sportu da vidim može li se taj moj posao i sve znanje koje sam imao prenijeti na cestovni sport i gdje kotiram u tim vodama", objasnio nam je Bruno Stergar.
"Za razliku od drugih auto sportova, tu ima i dima i vatre i kvarova. Kontaktni je sport dosta, često se dogode i udarci i to drži hype gledališta. Jako je velika uzlazna putanja popularnosti drifta u Hrvatskoj i u svijetu", objasnio je Bruno.