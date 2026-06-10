Dok Trump i Iranci tipkaju, Izraelci siju smrt po Libanonu: 'Nasilnik je mrtav, slava Allahu'

Predsjednik SAD-a Donald Trump u srijedu je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio kako se Iran zbog američke blokade pretvorio u "propalu državu". "Lažni mediji odbijaju izvijestiti koliko je učinkovita američka pomorska BLOKADA – najuspješnija blokada u povijesti pomorskog ratovanja. NIŠTA ne prolazi osim ako mi to želimo. To je ČELIČNI ZID!

Iran ne posluje NIKAKO, ne plaća svoju vojsku niti bilo koje svoje račune te ubrzano postaje PROPAŠENA DRŽAVA! Puno nafte ipak izlazi van. Neka je slava Alahu!", zapisao je američki predsjednik.

Foto: screenshot truth social

'Obrambeni napad' Amerikanaca

Podsjetimo, napetosti na Bliskom istoku ponovno su porasle nakon što su američke snage u utorak navečer izvele vojne udare na Iran, za koje je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) navelo da predstavljaju "obrambenu akciju" poduzetu prema nalogu predsjednika Donalda Trumpa kao odgovor na rušenje američkog vojnog helikoptera Apache.

Teheran je objavio da "preispituje" pregovore sa Sjedinjenim Državama nakon noćašnjih napada. Kao odgovor, Iran je napao američke vojne baze na Bliskom istoku.

"Nakon događaja tijekom noći moramo preispitati pregovore sa Sjedinjenim Državama... Svaki diplomatski proces zahtijeva barem minimalno stabilno okruženje. Diplomacija i bojište nisu odvojeni jedno od drugoga, djeluju usporedno kako bi zaštitili interese i sigurnost Irana", kazao je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei, javlja Sky News.

Dok Trump tipka, Izrael napada u Libanonu

U jednoj od svojih brojnih objava američki predsjednik kaže da je Iran "predugo odugovlačio s mirovnim pregovorima" te da će "sada morati platiti cijenu". U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump piše da je Iran "samo puno pričao, a ništa nije poduzeo", dodavši "Nasilnik Bliskog istoka je MRTAV."

Njegove izjave dolaze nakon što su Sjedinjene Države objavile da su tijekom noći izvele napade na Iran kao odgovor na rušenje američkog vojnog helikoptera, dok je Iran uzvratio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu.

Nije jasno označava li Trumpova objava promjenu u tijeku pregovora. Američki predsjednik i ranije je putem društvenih mreža prijetio Iranu, uključujući izjavu: "Čitava civilizacija umrijet će večeras."

S druge strane, Izraelci ne gube vrijeme u Libanonu. Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF), Avichay Adraee najavio je u srijedu nove vojne udare na Libanon pozvavši stanovnike sela Ansarieh na evakuaciju.

Izrael je priopćio da izvodi napade zbog „kršenja sporazuma o primirju” od strane Hezbollaha. "Izraelska vojska nema namjeru nauditi vam. Zbog vaše sigurnosti morate odmah napustiti svoje domove i preseliti se sjeverno od rijeke Zahrani. Svatko tko se nalazi u blizini pripadnika Hezbollaha, njihovih objekata i borbenih sredstava izlaže svoj život opasnosti!", kazao je Adraee.