Rusi bombardirali vlak u Ukrajini, fotografije su zastrašujuće

Rusija nastavlja s ciljanim napadima na civilnu željezničku infrastrukturu, poručio je ukrajinski ministar obnove, infrastrukture i prometa Mikola Kalašnjik, osvrćući se na najnoviji napad na putnički vlak u Zaporiškoj oblasti.

Kalašnjik je izjavio da su ruske snage izvele dvostruki napad na lokomotivu i putničke vagone vlaka.

"Zahvaljujući radu nadzorne skupine, profesionalnom postupanju željezničkog osoblja i pravodobnoj reakciji, svi putnici i zaposlenici brzo su premješteni na sigurno. Prema preliminarnim informacijama, nitko nije ozlijeđen", rekao je ministar.

Foto: Mikola Kalašnjik/Telegram

Kalašnjik: 'Cilj je zastrašivanje ljudi'

Dodao je da Rusija svjesno nastavlja napadati civilnu infrastrukturu s ciljem zastrašivanja stanovništva i ometanja funkcioniranja prometnog sustava.

"Unatoč tome, ukrajinska željeznica nastavlja raditi, osiguravajući neprekidno prometno povezivanje i izvršavajući svoju kritično važnu zadaću čak i u uvjetima stalnih napada", istaknuo je Kalašnjik.

Ministar je također naglasio da Ministarstvo obnove, infrastrukture i prometa, u suradnji s Ministarstvom obrane i Ukrajinskim željeznicama, kontinuirano radi na jačanju otpornosti željezničkog sustava kako bi se osiguralo njegovo neometano funkcioniranje i u uvjetima učestalih ruskih napada.