Umirovljenik nasjeo na SMS i ostao bez eura: Nećete vjerovati tko stoji iza lažne poruke

Osječka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad državljaninom Portugala (26), kojeg sumnjiči za prijevaru na štetu starijeg muškarca iz Osijeka.

Prema policiji, osumnjičeni je u studenom 2024. godine SMS porukom kontaktirao Osječanina (78) i predstavio se kao njegov sin. U poruci je naveo da je promijenio broj mobitela, a potom od njega zatražio novac.

Vjerujući da pomaže članu obitelji, muškarac je uplatio 1850 eura. Policija sada protiv osumnjičenog podnosi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

Iz policije ponovno upozoravaju građane da budu oprezni kod poruka i poziva s nepoznatih brojeva, osobito kada se od njih traže novac, osobni podaci, lozinke ili bankovni podaci.

Takve poruke ne treba otvarati ni na njih odgovarati, a identitet osobe koja traži pomoć ili uplatu potrebno je provjeriti drugim, sigurnim putem. Poseban oprez potreban je kod poveznica u porukama jer one mogu voditi na lažne stranice namijenjene krađi podataka.

Građanima se savjetuje da se, ako posumnjaju na prijevaru, prije bilo kakve uplate ili slanja podataka obrate bliskoj osobi ili policiji. Više savjeta o prepoznavanju internetskih prijevara dostupno je i na stranici webheroj.hr.