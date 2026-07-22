Slovenski izbornik postao novi trener Barcelone

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Na klupi Barcelone Sekulić je zamijenio Xavija Pascuala
Izbornik slovenske muške košarkaške reprezentacije Aleksandar Sekulić (48) novi je trener španjolskog velikana Barcelone s kojom je potpisao dvogodišnji ugovor, objavio je katalonski klub.
Sekulić je u Barcelonu stigao iz Dubaija s kojim je prošle sezone osvojio ABA ligu.
Prije dolaska u Dubai, Sekulić je prošle sezone vodio i ruski Zenit.
Na klupi Barcelone Sekulić je zamijenio Xavija Pascuala, koji će sljedeće sezone voditi upravo Dubai.