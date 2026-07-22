Slovenski izbornik postao novi trener Barcelone

Izbornik slovenske muške košarkaške reprezentacije Aleksandar Sekulić (48) novi je trener španjolskog velikana Barcelone s kojom je potpisao dvogodišnji ugovor, objavio je katalonski klub.

Sekulić je u Barcelonu stigao iz Dubaija s kojim je prošle sezone osvojio ABA ligu.

Aleksander Sekulic és el nou entrenador del Barça.

El tècnic eslovè signarà un contracte amb el Club per a les properes dues temporades. https://t.co/QFE3o5odfN — Barça Basket (@FCBbasket) July 22, 2026

Prije dolaska u Dubai, Sekulić je prošle sezone vodio i ruski Zenit.

Na klupi Barcelone Sekulić je zamijenio Xavija Pascuala, koji će sljedeće sezone voditi upravo Dubai.