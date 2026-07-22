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Slovenski izbornik postao novi trener Barcelone

Slovenski izbornik postao novi trener Barcelone
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Foto: rosdemora/Alamy/Profimedia

Na klupi Barcelone Sekulić je zamijenio Xavija Pascuala

22.7.2026.
11:41
Hina
rosdemora/Alamy/Profimedia
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Izbornik slovenske muške košarkaške reprezentacije Aleksandar Sekulić (48) novi je trener španjolskog velikana Barcelone s kojom je potpisao dvogodišnji ugovor, objavio je katalonski klub.

Sekulić je u Barcelonu stigao iz Dubaija s kojim je prošle sezone osvojio ABA ligu.

Prije dolaska u Dubai, Sekulić je prošle sezone vodio i ruski Zenit.

Na klupi Barcelone Sekulić  je zamijenio Xavija Pascuala, koji će sljedeće sezone voditi upravo Dubai.

BarcelonaTrener
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