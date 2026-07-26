Mario Hezonja vraća se u NBA nakon šest godina u Europi

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vraća se u NBA! Američki ESPN piše kako je Hezonja potpisao jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima, a potvrdio je Hezonjin agent.

Hezonja je potpisao ugovor vrijedan 2,8 milijuna dolara za sezonu. Mario se vraća u najjaču košarkašku ligu svijeta nakon šest godina. Posljednje četiri sezone Hezonja je proveo u Real Madridu gdje je igrao odlično i opet skrenuo pažnju na sebe, a htjeli su ga i Golden State Warriorsi.

Hezonja je u Realu osvojio Euroligu 2024, godine, a prošle sezone bio je proglašen najboljim igračem španjolske košarkaške lige ACB. Hezonja je karijeru u NBA-u počeo 2015. u Orlando Magicu za koji je igrao tri godine, a onda je po jednu sezonu proveo u New York Knicksima i Portland Trail Blazersima.

Tijekom svojih pet NBA sezona, 203 centimetra visoki Hezonja bilježio je prosjek od 6,9 koševa i 3,1 skoka, uglavnom igrajući kao pričuva.