FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOGATI UGOVOR /

Mario Hezonja vraća se u NBA nakon šest godina u Europi

Mario Hezonja vraća se u NBA nakon šest godina u Europi
×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Posljednje četiri sezone Hezonja je proveo u Real Madridu gdje je igrao odlično

26.7.2026.
20:02
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vraća se u NBA! Američki ESPN piše kako je Hezonja potpisao jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima, a potvrdio je Hezonjin agent. 

Hezonja je potpisao ugovor vrijedan 2,8 milijuna dolara za sezonu. Mario se vraća u najjaču košarkašku ligu svijeta nakon šest godina. Posljednje četiri sezone Hezonja je proveo u Real Madridu gdje je igrao odlično i opet skrenuo pažnju na sebe, a htjeli su ga i Golden State Warriorsi

Hezonja je u Realu osvojio Euroligu 2024, godine, a prošle sezone bio je proglašen najboljim igračem španjolske košarkaške lige ACB. Hezonja je karijeru u NBA-u počeo 2015. u Orlando Magicu za koji je igrao tri godine, a onda je po jednu sezonu proveo u New York Knicksima i Portland Trail Blazersima

Tijekom svojih pet NBA sezona, 203 centimetra visoki Hezonja bilježio je prosjek od 6,9 koševa i 3,1 skoka, uglavnom igrajući kao pričuva.

NbaMario HezonjaCleveland Cavaliers
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike