Nemojte bacati stari kruh: Poznati znanstvenik otkriva zašto, a dao je i dobar savjet

Kućanstvima diljem svijeta upućen je novi savjet o postupanju s ostacima kruha, a dolazi od jednog od najistaknutijih britanskih znanstvenih stručnjaka.

Tim Spector, suosnivač popularne aplikacije za prehranu i profesor genetske epidemiologije na King's Collegeu u Londonu, podijelio je jednostavan, ali učinkovit savjet koji može poboljšati vaše zdravlje i smanjiti bacanje hrane. Poruka je jasna - stari kruh nemojte bacati.

U nedavnoj objavi na Instagramu, gdje ga prati više od 775 tisuća ljudi, profesor Spector ponudio je rješenje koje je dobro za zdravlje, a primjenjivo je i na krumpir te tjesteninu. Njegov savjet je iznenađujuće jednostavan.

"Imam jedan trik za vas. Morate početi zamrzavati svoj kruh. Idući put kada vam ostane komad kruha, nemojte ga samo baciti", poručio je svojim pratiteljima. "Stavite ga u zamrzivač jer će biti zdraviji kada ga izvadite. Razlog je taj što se škrob u kruhu zbog hladnoće pretvara u otporni škrob."

On objašnjava kako ovaj proces mijenja kemijsku strukturu škroba u oblik koji se ne apsorbira rano u probavnom sustavu. Umjesto toga, putuje dalje do donjeg dijela debelog crijeva.

Što je otporni škrob?

Kada kruh dođe u debelo crijevo, tamo susreće naše crijevne mikrobe i postaje hrana za njih.

"Tretira se poput vlakana", objasnio je Spector. Proces koji stoji iza ove transformacije naziva se retrogradacija. Kada je kruh svježe pečen, većina njegovog škroba lako se razgrađuje u glukozu, što dovodi do porasta šećera u krvi. Međutim, zamrzavanjem se dio tog škroba mijenja i postaje "otporan".

Otporni škrob, kako mu i samo ime govori, odupire se probavi u tankom crijevu. Umjesto da se pretvori u šećer, on stiže u debelo crijevo gdje ga crijevni mikrobi fermentiraju. Taj proces fermentacije proizvodi korisne spojeve, poput kratkolančanih masnih kiselina, koje pomažu u održavanju zdravlja crijevne sluznice, smanjuju upale, a mogu čak i ojačati imunološki sustav.

Bolja kontrola šećera i zdravija crijeva

Jedna od ključnih prednosti konzumacije kruha koji je bio zamrznut jest bolja kontrola šećera u krvi. Budući da se manji dio ukupnog škroba pretvara u glukozu koja se odmah apsorbira, zamrzavanje kruha može dovesti do manjeg porasta šećera u krvi u usporedbi s jedenjem svježe kriške.

Profesor Spector nije jedini koji nudi ovaj savjet. Brojne znanstvene studije podupiru ovu tezu. Istraživanje iz 2007. godine sugeriralo je da zamrzavanje bijelog kruha, a posebno njegovo tostiranje nakon odmrzavanja, može sniziti njegov glikemijski indeks.

Slični rezultati potvrđeni su i u studijama iz 2017. te 2023. godine. Američki medicinski centar Conway također na svojim stranicama ističe dvostruku korist: bolju kontrolu šećera u krvi i zdraviji crijevni mikrobiom, piše Mirror.

Tko je Tim Spector i zašto je njegov savjet važan?

Tim Spector vodeći je svjetski znanstvenik u području mikrobioma i personalizirane prehrane. Kroz svoj rad s tvrtkom Zoe, proveo je opsežna istraživanja koja su pokazala kako prehrana utječe na jedinstveni sastav crijevnih bakterija kod svake osobe.

Njegova filozofija temelji se na prehrani bogatoj raznolikim biljnim namirnicama, pri čemu preporučuje unos 30 različitih vrsta biljaka tjedno, uključujući voće, povrće, cjelovite žitarice, orašaste plodove i sjemenke.

Njegov rad potiče ljude da preispitaju uvriježene mitove o hrani i donose informiranije odluke. Savjet o zamrzavanju kruha dolazi u vrijeme rastućeg globalnog interesa za zdravlje crijeva, ali i sve veće svijesti o problemu bacanja hrane, nudeći praktično rješenje za oba problema.

Kvaliteta kruha i dalje je presudna

Iako je zamrzavanje koristan trik za poboljšanje nutritivnih svojstava kruha, Spector i njegov tim napominju da je kvaliteta namirnice i dalje važna.

"Pokušajte odabrati kruh od cjelovitih žitarica ili autentični kruh od kiselog tijesta (sourdough) gdje god je to moguće", savjetuje se u objavi. Ove vrste kruha prirodno imaju veći udio vlakana i manji utjecaj na porast šećera u krvi.

Ipak, ako redovito jedete kruh, zamrzavanje, a još bolje, tostiranje izravno iz zamrzivača, jednostavna je navika koja vašim crijevnim mikrobima može pružiti malo više hrane i podrške.

Mnogi njegovi pratitelji s oduševljenjem su prihvatili savjet, a neki su komentirali kako to rade već godinama iz praktičnih razloga, kako bi spriječili da se kruh pokvari prije nego što ga stignu pojesti.

Idući put kada vam se učini da imate viška kruha, nemojte ga otpisati. Jednostavnim činom stavljanja u zamrzivač ne samo da ćete mu produžiti vijek trajanja i smanjiti otpad, već ćete učiniti i uslugu svom tijelu. To je mala promjena u svakodnevnoj rutini koja može donijeti značajne koristi za zdravlje crijeva i opću dobrobit.

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