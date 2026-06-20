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DRAMA U NJEMAČKOJ /

Udari munje ozlijedili 10 osoba: Najavljena nova grmljavina, a onda stižu vrućine

Udari munje ozlijedili 10 osoba: Najavljena nova grmljavina, a onda stižu vrućine
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Foto: Ilustracija: Matt Kaminsky/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Njemačka meteorološka služba (DWD) priopćila je da je grmljavina moguća i u subotu navečer

20.6.2026.
17:40
danas.hr
Ilustracija: Matt Kaminsky/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia
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Munja je u petak udarila u kamp u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg, a nekoliko je osoba zadobilo ozljede, javlja Euronews.

Oko 120 ekipa doputovalo je na veliki rukometni turnir u gradu Rastattu, kada je oko 23.00 sati izbilo snažno nevrijeme. Više ljudi pokušalo je učvrstiti šatore na terenu koji je služio kao kamp, kada je udarila munja. 

Ozlijeđeno je osam odraslih i jedno dijete staro 13 godina. Jedna osoba zadobila je teške ozljede, a ostali su lakše ozlijeđenih.

Najavljena nova grmljavina i ekstremne vrućine

Udar munje zabilježen je i na sportskom terenu u Münsingenu-Dottingenu, gdje je ozlijeđena jedna osoba, 71-godišnjakinja koja je u blizini velikog šatora pripremala hranu. Prevezena je u bolnicu na promatranje.

Njemačka meteorološka služba (DWD) priopćila je da je grmljavina moguća i u subotu navečer, no očekuje se da će biti manje intenzivna nego dan ranije. 

Za nedjelju i ponedjeljak meteorolozi također prognoziraju ekstremne vrućine. Postoji mogućnost da će pritom biti oboren dosadašnji temperaturni rekord za lipanj u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg.

NjemačkaGrmljavinaUdar Munje
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