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Povijesni trenutak za Hrvate u Beogradu: 'Bilo je pravo zadovoljstvo raditi s njima'

Povijesni trenutak za Hrvate u Beogradu: 'Bilo je pravo zadovoljstvo raditi s njima'
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Foto: Wang Wei/Xinhua News/Profimedia

Fondacija će, uz potporu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji (HNV), nastaviti program i iduće godine

22.6.2026.
21:18
Hina
Wang Wei/Xinhua News/Profimedia
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Prvoj generaciji učenika koji su uspješno pohađali nastavu hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture u ponedjeljak su u Fondaciji Antun Gustav Matoš (AGM) u Beogradu svečano uručene svjedodžbe i prigodni darovi.

Nastavu je vodila profesorica hrvatskog jezika Dubravka Tinodi, a na svečanosti upriličenoj povodom završetka školske godine svjedodžbe je primilo petnaestak učenika.

"Ovo je prva generacija i jedinstvena prilika za Beograd da su djeca mogla besplatno učiti hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture. Bila je ovo prigoda za okupljanje, rezimiranje školske godine, ali i nagrađivanje djece koja su, uz svjedodžbe, dobila slatke pakete i sportske rekvizite", rekao je za Hinu upravitelj Fondacije AGM Marin Piuković.

On je najavio da će Fondacija, uz potporu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji (HNV), nastaviti program i iduće godine.

Učenje o jeziku, kulturi i običajima

Profesorica Tinodi istaknula je kako su djeca tijekom nastave upoznala hrvatske običaje, važne povijesne osobe i događaje te obilježavala različite datume, među kojima su Dan kravate, Dani kruha, Dan materinskog jezika, Dan glagoljice, Dan planeta Zemlje, Majčin dan, kao i blagdani poput Svetog Nikole, Božića i Uskrsa.

"Bilo je pravo zadovoljstvo raditi s njima", rekla je profesorica.

U ime Veleposlanstva Republike Hrvatske u Srbiji, prvoj generaciji učenika i njihovim roditeljima čestitao je zamjenik veleposlanika Ivan Zeko Pivač, ocijenivši da je riječ o "povijesnom trenutku za cijelu hrvatsku zajednicu u Beogradu i okolici". Pritom je pozvao da iduće školske godine odaziv polaznika bude još veći.

Dodjelu svjedodžbi pratio je i prigodan kulturno-umjetnički program, natjecanje u vezivanju kravate te kratak kviz znanja iz jezika i nacionalne kulture.

BeogradHrvatski JezikNastavaUčenici
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