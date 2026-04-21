MARIA-OLYMPIA /

Grčka princeza živi život iz snova: Uživa u gala druženjima i druži se s poznatim facama

Grčka princeza živi život iz snova: Uživa u gala druženjima i druži se s poznatim facama
Foto: Mondadori Portfolio/Sipa USA/Profimedia
Ako još niste čuli za lijepu grčku princezu Mariju-Olympiju, vrijeme je da vam predstavimo princezu čiji stil života posve odudara od onog kakvog žive princeze u britanskoj ili španjolskoj kraljevskoj obitelji.
Potomci Konstantina II, zadnjeg grčkog kralja, možda više ne vladaju Grčkom, no uspjeli su izgraditi sasvim solidan život na relaciji New York - London. Prijestolonasljednik Pavlos s obitelji živi u New Yorku, dok se jedina kći obitelji, princeza Maria-Olympia, smjestila u Londonu.

29-godišnja grčka princeza već odavno je pokazala zanimanje za modu pa je nerijetko možemo vidjeti i u modnim kampanjama poznatih modnih kuća. Također, nosila je i reviju Giambattista Valli u Parizu, gdje je pokazala kako se sjajno snalazi i u ulozi manekenke.

Što se tiče njezinog privatnog života, poznato je da princeza Maria-Olympia svoj ljubavni život drži relativno privatnim, iako povremeno privlači pažnju medija zbog veza s poznatim i utjecajnim mladim muškarcima. Godine 2023. povezivalo ju se s britanskim aristokratom Peregrinom Pearsonom, pripadnikom ugledne plemićke britanske obitelji, a nakon nekog vremena počelo se šuškati i o njezinom odnosu sa zgodnim argentinskim biznismenom Martinom Pacanowskim.

 

 

 

21.4.2026.
7:05
Mondadori Portfolio/Sipa USA/Profimedia
