Grčka princeza živi život iz snova: Uživa u gala druženjima i druži se s poznatim facama

Potomci Konstantina II, zadnjeg grčkog kralja, možda više ne vladaju Grčkom, no uspjeli su izgraditi sasvim solidan život na relaciji New York - London. Prijestolonasljednik Pavlos s obitelji živi u New Yorku, dok se jedina kći obitelji, princeza Maria-Olympia, smjestila u Londonu.

29-godišnja grčka princeza već odavno je pokazala zanimanje za modu pa je nerijetko možemo vidjeti i u modnim kampanjama poznatih modnih kuća. Također, nosila je i reviju Giambattista Valli u Parizu, gdje je pokazala kako se sjajno snalazi i u ulozi manekenke.

Što se tiče njezinog privatnog života, poznato je da princeza Maria-Olympia svoj ljubavni život drži relativno privatnim, iako povremeno privlači pažnju medija zbog veza s poznatim i utjecajnim mladim muškarcima. Godine 2023. povezivalo ju se s britanskim aristokratom Peregrinom Pearsonom, pripadnikom ugledne plemićke britanske obitelji, a nakon nekog vremena počelo se šuškati i o njezinom odnosu sa zgodnim argentinskim biznismenom Martinom Pacanowskim.