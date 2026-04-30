Jedan od najprodavanijih SUV-ova njemačkog diva postao još snažniji, ljepši, ali i pametniji

Najprodavaniji električni model marke Audi, Q4 e-tron, još je svestraniji i funkcionalniji. U unutrašnjosti, osvježeni model impresionira redizajniranom digitalnom pozornicom, jasnom logikom upravljanja i velikodušnim prostorom.

Vanjski dizajn modela još je izoštreniji i ima nove svjetlosne značajke. Veći doseg, veća snaga punjenja i još intuitivnije upravljanje povećavaju komfor tijekom svakodnevne upotrebe. K tomu, Q4 e-tron kao prvi Audi model može puniti električne uređaje ili služiti kao sustav za pohranu energije za kućanstvo. Očekivani početak prodaje unaprijeđenih Q4 e-tron modela u Hrvatskoj je tijekom svibnja 2026. kada će biti poznate i cijene.

"Ovom nadogradnjom, Audi Q4 e-tron nije samo po izgledu moderniji i koncizniji, već impresionira i poboljšanom unutrašnjošću. Nove funkcije i brojna poboljšanja na vozilu čine ulazak u električni svijet marke Audi još atraktivnijim, kako za obitelji tako i za flotne kupce", kaže Marco Schubert, član Uprave za prodaju i marketing.

Dvosmjerno punjenje

Kao prvi Audi model, Q4 e-tron ima dvosmjerno punjenje, visokonaponska baterija stoga ne samo da može apsorbirati energiju iz mreže, već i selektivno opskrbljivati vanjske potrošače. Uz funkciju Vehicle-to-Load (V2L) moguće je primjerice napajati e-bicikle putem utičnice u prtljažniku ili putem adaptera na priključku za punjenje. K tomu, model Q4 e-tron na njemačkom, austrijskom i švicarskom tržištu preko značajke Vehicle-to-Home (V2H) može služiti i kao kućni sustav za pohranu energije u baterijama te oslobađati pohranjenu energiju za potrošnju. To se posebno isplati za optimizaciju vlastite potrošnje putem fotonaponskog sustava.

U svakodnevnoj upotrebi, kupci također imaju koristi od primjetnih ažuriranja pogonskih sustava električnog vozila. Tako poboljšani Q4 Sportback e-tron performance zahvaljujući još učinkovitijem elektromotoru može postići doseg do 592 km. Kod modela Q4 SUV e-tron quattro performance i Q4 Sportback e-tron quattro performance maksimalna DC snaga punjenja raste sa 175 kW na 185 kW. Poboljšana snaga punjenja omogućuje skraćivanje vremena punjenja od 10 na 80 posto napunjenosti baterije na samo 27 minuta, dok je za samo deset minuta punjenja moguće dobiti 185 kilometara dosega kod modela Q4 Sportback e-tron quattro performance.

Visokonaponsku bateriju moguće je predkondicionirati radi poboljšanih performansi punjenja i bez aktivne navigacijske rute. Audi model Q4 e-tron u verzijama SUV i Sportback u ponudi ima dvije veličine baterije - od 63 kWh bruto i 82 kWh bruto. Veću svakodnevnu praktičnost omogućuju i na 1800 kilograma povećan kapacitet vuče prikolice (+400 kg) kod modela s quattro pogonom, električni pokretan poklopac prtljažnika kao serijska oprema i volumen prtljažnika od 515 litara. S preklopljenim naslonima drugog reda sjedala korisna nosivost prtljažnika raste na 1487 litara.

Veća udobnost i varijabilnost

Kupci također mogu očekivati značajno povećanje udobnosti i varijabilnosti u potpuno redizajniranoj unutrašnjosti, koja je opcijski dostupna i u S line varijanti. Središte prostrane unutrašnjosti je digitalna pozornica: panoramski zaslon s 11,9" virtualnim kokpitom i 12,8" MMI dodirni zaslon osiguravaju da je vozaču sve u vidokrugu. Opcijski je moguća nadopuna s 12" zaslonom za suvozača s prilagodljivim dizajnom u stanju pripravnosti. Uz novi One Connected Infotainment, Audi proširuje komforne funkcije i mogućnosti zabave.

Audi assistant, s kojim je moguće upravljati nekim funkcijama vozila putem govornih naredbi, može odgovarati na pitanja o sadržaju priručne literature. Povezivanjem na ChatGPT putnici mogu komunicirati s vozilom prirodnim govorom. Za veću udobnost i ugodnu atmosferu, tu je i dinamična interaktivna rasvjeta, nova središnja konzola i hlađena površina za bežično punjenje dva mobilna uređaja snagom od 15 W. Okomiti ventilacijski otvori naglašavaju širinu kokpita.

Jasan napredak Audi ostvaruje svjetlima: sprijeda digitalna LED dnevna svjetla stvaraju digitalne svjetlosne potpise i tako osiguravaju visoku razinu prepoznatljivosti. Potpise je moguće odabrati preko MMI-ja. Digitalna OLED stražnja svjetla druge generacije značajno povećavaju sigurnost i funkcionalnost te istovremeno postavljaju dizajnerske akcente.

>>> U galeriji pogledajte kako izgleda novi Q4 e-tron <<<

