Njemački SUV je stvoren da impresionira: Pogledajte spoj nove tehnologije i stare škole

Svijet automobila ubrzano ide prema elektrifikaciji, no Audi je s novom, trećom generacijom modela Q3 povukao pomalo neočekivan potez – u ponudu je vratio provjereni dizelski motor. Nakon vožnje modela 2.0 TDI, nameće se pitanje: je li riječ o nostalgiji ili pametnoj odluci?

Novi Q3 stiže u iznimno konkurentan segment kompaktnih SUV-ova, gdje se suočava s modelima poput BMW X1 i Mercedes-Benz GLA. Umjesto cjenovnog nadmetanja, Audi odgovara dizajnom, tehnologijom i prepoznatljivim premium dojmom.

Dizajn je jedan od najvećih aduta. Novi Q3 djeluje samouvjerenije i robusnije, s izraženom “singleframe” maskom i oštrim linijama koje podsjećaju na veće modele. Posebno se ističu napredna LED svjetla koja noću stvaraju upečatljiv vizualni potpis, dok dostupna Micro LED tehnologija dodatno naglašava tehnološku sofisticiranost.

Potpuna digitalizacija unutrašnjosti

Unutrašnjost donosi potpunu digitalizaciju. Dominira zakrivljeni zaslon koji objedinjuje 11,9-inčni virtualni kokpit i 12,8-inčni infotainment. Sustav je brz i pregledan, no radikalne promjene poput uklanjanja klasičnih ručica zahtijevaju privikavanje. S druge strane, dobiven je dodatni prostor i praktičnost. Kvaliteta izrade ostaje na visokoj razini, uz manju zamjerku na “piano” plastiku sklonu otiscima.

Testirani 2.0 TDI sa 150 KS i 360 Nm nudi uglađenu i tihu vožnju. Iako ubrzanje nije spektakularno na papiru, u praksi motor djeluje vrlo elastično i dovoljno snažno za sve uvjete. Kabina je dobro izolirana, a sustavi pomoći vozaču rade diskretno i nenametljivo. Potrošnja se u realnim uvjetima kretala oko 7,5 l/100 km, što je vrlo dobar rezultat za SUV ove veličine.

Q3 nudi i solidnu praktičnost. Stražnja klupa je pomična, a prtljažnik varira od 488 do 575 litara. Ipak, premium pristup dolazi s cijenom – testirani model prelazi 64.000 eura.

U vremenu kada konkurencija nudi mnogo za manje novca, novi Q3 ostaje vjeran formuli kvalitete, tehnologije i provjerenog pogona. Za one koji još vjeruju u dizel, ovo je i dalje vrlo uvjerljiv izbor.