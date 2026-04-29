Osvanula lista: Stručnjaci tvrde da su ovo najbolji automobili koji se danas isplate kupiti

Ako planirate kupiti novi automobil ove godine, ovaj popis bi mogao biti vaša polazna točka – od gradskih automobila do SUV-ova, te od električnih do hibrida, ovo su, prema riječima stručnjaka, najbolji modeli koji su trenutno u prodaji.

Bez obzira tražite li gradski automobil, prostrani SUV, dinamičan sportski model – ili još uvijek niste sigurni što točno želite – magazin What Car? može vam pomoći donijeti pravu odluku i pronaći najbolji automobil za svoj budžet.

Ovaj renomirani auto-magazin redovito objavljuje preglede najboljih i najlošijih modela unutar pojedinih klasa, no u ovom slučaju fokus je širi. Riječ je o izboru najboljih automobila na tržištu općenito, bez obzira na segment, pri čemu su u obzir uzeti i najnoviji modeli, ali i oni koji su se već dokazali tijekom nekoliko godina prodaje.

Svaki model prošao iscrpna testiranja

Stručni tim testnih vozača proveo je stotine sati za upravljačem svakog kandidata, detaljno analizirajući sve ključne aspekte koji su važni kupcima – od voznih performansi i udobnosti, do praktičnosti, pouzdanosti i ukupnih troškova vlasništva.

Svaki model prošao je iscrpna testiranja na tisućama kilometara, kako u stvarnim uvjetima na javnim cestama, tako i na kontroliranim uvjetima testnih poligona. Uz to, automobili su uspoređivani izravno s glavnim konkurentima kako bi se dobila što objektivnija slika njihove vrijednosti.

