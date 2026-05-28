FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
nova budućnost /

Ferrari objavio video Hamiltona i Leclerca pa navijači odmah primijetili isti detalj

Ferrari objavio video Hamiltona i Leclerca pa navijači odmah primijetili isti detalj
×
Foto: David Woodley/Actionplus/Profimedia

Iako je video zamišljen kao promocija novog modela, dio navijača u komentarima primijetio je kako vozači navodno nisu djelovali pretjerano oduševljeno električnim Ferrarijem

28.5.2026.
21:58
Sportski.net
David Woodley/Actionplus/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Vozači Ferrarija u Formuli 1, Charles Leclerc i Lewis Hamilton, sudjelovali su u predstavljanju novog potpuno električnog Ferrarijevog modela Luce, koji je premijerno prikazan u posebnom videu objavljenom na YouTubeu.

U videu su dvojica vozača prvi put sjela za upravljač Ferrarijevog električnog automobila, a posebno je pažnju privukla reakcija Leclerca tijekom Hamiltonove vožnje. Sedmerostruki svjetski prvak očito je testirao granice automobila, dok je Leclerc u jednom trenutku kroz smijeh i paniku vikao: “LH! LH! Polako, polako!”

Iako je video zamišljen kao promocija novog modela, dio navijača u komentarima primijetio je kako vozači navodno nisu djelovali pretjerano oduševljeno električnim Ferrarijem, tvrdeći da se “po izrazima njihovih lica vidi da nisu sretni”.

Ferrari Luce pokreće baterija kapaciteta 122 kWh uz četiri neovisna elektromotora ukupne snage 1035 konjskih snaga. Automobil od 0 do 100 km/h ubrzava za svega 2,5 sekundi, doseže maksimalnu brzinu od 309 km/h, a procijenjeni domet iznosi oko 530 kilometara.

Nakon predstavljanja modela, Leclerc je istaknuo kako je riječ o potpuno novom smjeru za Ferrari.

“Dizajn je jako drugačiji od svega što smo dosad vidjeli od Ferrarija, ali djeluje vrlo futuristički. Ferrari je uvijek gledao prema budućnosti i inovacijama,” rekao je Leclerc.

Hamilton je posebno pohvalio povratak fizičkih tipki u unutrašnjosti automobila.

“Sviđa mi se što su vratili više fizičkih tipki jer tada možeš voziti, gledati cestu i imati pravi osjećaj kontrole,” poručio je Britanac.

FerrariLewis HamiltonCharles LeclercElektični AutomobilF1 VijestiA1 Hrvatska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike