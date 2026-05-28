Ferrari objavio video Hamiltona i Leclerca pa navijači odmah primijetili isti detalj

Vozači Ferrarija u Formuli 1, Charles Leclerc i Lewis Hamilton, sudjelovali su u predstavljanju novog potpuno električnog Ferrarijevog modela Luce, koji je premijerno prikazan u posebnom videu objavljenom na YouTubeu.

U videu su dvojica vozača prvi put sjela za upravljač Ferrarijevog električnog automobila, a posebno je pažnju privukla reakcija Leclerca tijekom Hamiltonove vožnje. Sedmerostruki svjetski prvak očito je testirao granice automobila, dok je Leclerc u jednom trenutku kroz smijeh i paniku vikao: “LH! LH! Polako, polako!”

Iako je video zamišljen kao promocija novog modela, dio navijača u komentarima primijetio je kako vozači navodno nisu djelovali pretjerano oduševljeno električnim Ferrarijem, tvrdeći da se “po izrazima njihovih lica vidi da nisu sretni”.

Ferrari Luce pokreće baterija kapaciteta 122 kWh uz četiri neovisna elektromotora ukupne snage 1035 konjskih snaga. Automobil od 0 do 100 km/h ubrzava za svega 2,5 sekundi, doseže maksimalnu brzinu od 309 km/h, a procijenjeni domet iznosi oko 530 kilometara.

Nakon predstavljanja modela, Leclerc je istaknuo kako je riječ o potpuno novom smjeru za Ferrari.

“Dizajn je jako drugačiji od svega što smo dosad vidjeli od Ferrarija, ali djeluje vrlo futuristički. Ferrari je uvijek gledao prema budućnosti i inovacijama,” rekao je Leclerc.

Hamilton je posebno pohvalio povratak fizičkih tipki u unutrašnjosti automobila.

“Sviđa mi se što su vratili više fizičkih tipki jer tada možeš voziti, gledati cestu i imati pravi osjećaj kontrole,” poručio je Britanac.