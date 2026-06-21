Započnite ljeto uz filmski maraton, od romantične Francuske do poetskog Napulja ovo je 7 naslova koje morate pogledati

Bilo da tražite bijeg od stvarnosti, smijeh do suza ili priču koja će vas potaknuti na razmišljanje, Voyo je pripremio raznolik izbor koji će zadovoljiti različite ukuse, vodeći nas na putovanja od idiličnih francuskih vila do živopisnih ulica Napulja i uzavrelih brazilskih plaža.

Romantika pod francuskim suncem

Za ljubitelje klasičnih romantičnih priča, tu je šarmantna 'Ljetna vila'. Priča prati Matthewa (Victor Webster), poznatog kuhara u kreativnoj krizi, i Terry Russel (Hilarie Burton), cijenjenu autoricu ljubavnih romana koja se također bori s inspiracijom. Igrom sudbine, njih dvoje prisiljeni su dijeliti istu prekrasnu vilu u Francuskoj tijekom cijelog ljeta. Njihov suživot, isprva pun nesuglasica, postupno se pretvara u toplu priču o pronalaženju ljubavi na najneočekivanijem mjestu.

Sorrentinova filmska oda Napulju

Potpuno drugačiji doživljaj nudi 'Parthenope', najnovije ostvarenje oskarovca Paola Sorrentina. Ova vizualno raskošna drama, premijerno prikazana na Filmskom festivalu u Cannesu, poetska je priča o odrastanju i potrazi za srećom. Film prati život žene imena Parthenope (koju tumači debitantica Celeste Dalla Porta) od njenog rođenja u Napuljskom zaljevu 1950. pa sve do danas. Njen život postaje metafora i odraz samog grada Napulja - očaravajućeg, surovog i nepredvidivog. Kroz njene oči svjedočimo ključnim trenucima, ljubavima i gubicima koji oblikuju njen identitet. Sorrentino stvara monumentalnu priču o ljepoti, a u filmu se pojavljuje i velikan Gary Oldman.

Komične avanture bez granica

Ako je smijeh ono što tražite ovog ljeta, dvije komedije nude potpuni bijeg od svakodnevice. Francuski 'MILF' redateljice Axelle Laffont prati tri prijateljice u ranim četrdesetima koje provode odmor na Azurnoj obali. Njihov miran odmor pretvara se u urnebesnu avanturu kada privuku pažnju trojice znatno mlađih muškaraca. S druge strane, 'Svi na jug' vodi nas u Brazil s grupom prijatelja čiji se odmor iz snova pretvara u potpuni kaos. Kada im je povjereno čuvanje nestašnog nećaka njihovog šefa, planirani izlet u džunglu postaje niz komičnih katastrofa i nesporazuma.

Američki nekonformizam i beskonačni dani

Za one koji vole pomalo drugačije komedije, tu su dva američka naslova. 'Faca s plaže', redatelja Harmonyja Korinea, prati Moondoga (briljantni Matthew McConaughey), buntovnog pjesnika koji živi po vlastitim hedonističkim pravilima na Floridi. Okružen likovima koje tumače Snoop Dogg i Zac Efron, Moondog nas vodi u svijet potpune slobode i neodgovornosti. Nasuprot tom kaosu, 'Palm Springs' nudi pametnu 'time loop' romantičnu komediju. Nyles (Andy Samberg) i Sarah (Cristin Milioti) zarobljeni su u beskonačnoj vremenskoj petlji istog dana vjenčanja, što film na inovativan način koristi za istraživanje tema ljubavi i egzistencijalizma.

Britanski humor na grčki način

Za kraj, tu je i dašak nostalgije uz 'Englesku pitu', urnebesnu britansku inačicu kultne 'Američke pite'. Priča prati četvoricu prijatelja koji odlaze na ljetovanje u Grčku u potrazi za nezaboravnim provodom i prvim ljubavnim pustolovinama. Njihovi pokušaji da se dokažu dovode do niza komičnih i neugodnih situacija, nudeći klasičan humor o izazovima odrastanja.

Bilo da ste raspoloženi za sanjivu romantiku, duboku dramu ili urnebesnu komediju, ljetna filmska ponuda na Voyo doista nudi za svakoga ponešto. Samo se treba zavaliti i dopustiti da vas priče odvedu daleko od ljetnih vrućina.