FNC borac uzeo nokaut večeri pa dobio poruku od bivšeg UFC prvaka: ‘Pošalji mi snimku’

Kako se u narodu kaže, dobar glas daleko se čuje, e tako vrijedi i za argentinskog borca Laureana “Pepi” Staropolija koji nastavlja dizati regionalnu MMA scenu na noge svojim nastupima u FNC-u. Nakon zapaženih borbi u Zadru i Osijeku te serije spektakularnih završnica, argentinski borac sve se češće spominje kao jedno od najzanimljivijih imena velter kategorije, a dojam je da je ostatak divizije dobio ozbiljno upozorenje – Pepi je u punom naletu.

Posebno se pamti njegov brutalni nokaut kružnim udarcem nogom protiv Waheda Nazhanda, potez koji je u kratkom roku završio na FNC-ovim društvenim mrežama i brzo obišao borilačku scenu.

U meču protiv Jakuba Bahnika, čvrstog Čeha s iskustvom iz Oktagon MMA organizacije, Staropoli je ponovno pokazao raznolikost svog arsenala. Borba je bila dinamična i otvorena, a odlučena je sredinom druge runde kada je Pepi pogodio spektakularan “spinning back elbow”. Bahnik je nakon udarca na trenutak ostao ukopan, a zatim pao, čime je meč i službeno završen.

Za svoj nastup na FNC 32 priredbi Staropoli je nagrađen i financijski. U suradnji sa SuperSportom osvojio je dva bonusa – za nokaut večeri i borbu večeri – čime je svoj honorar uvećao za dodatnih 10 tisuća eura.

Koliko je njegov nastup odjeknuo, najbolje pokazuje i reakcija iz samog vrha svjetskog MMA-a. Nakon borbe u svlačionici mu se videopozivom javio UFC-ov prvak poluteške kategorije Alex Pereira, koji je želio vidjeti završnicu.

“Poatan” je priznao da nije stigao pratiti meč uživo, ali je odmah tražio snimku nokauta.

“Ne stignem gledati uživo, odmah mi pošalji snimku nokauta”, poručio je Pereira.

Staropoli mu nije ostao dužan, još uvijek pod dojmom spektakularne završnice.

“Čovječe, kakva borba, sredio sam ga laktom! Šaljem ti odmah, pogledaj”, odgovorio je “Pepi”, jasno pokazujući koliko mu znači priznanje jednog od najboljih boraca današnjice.