Predsjednik FIA-e nikad bliže potezu koji bi mu otvorio vrata dugovječne vladavine

FIA razmatra veliku promjenu svojih pravila koja bi mogla omogućiti aktualnom predsjedniku Mohammedu Ben Sulayemu ostanak na čelu organizacije i nakon trenutačno dopuštenog vremenskog ograničenja, prenosi BBC Sport.

Ben Sulayem, 64-godišnji Emirat, trenutačno se nalazi u svom drugom predsjedničkom mandatu, a prema postojećim pravilima predsjednik FIA-e može odraditi najviše tri četverogodišnja mandata, odnosno ukupno 12 godina na funkciji. Međutim, novi prijedlog predviđa ukidanje tog ograničenja, što bi otvorilo mogućnost duljeg ostanka na čelu krovne organizacije motosporta.

Promjene statuta FIA-e trebale bi se naći na glasovanju tijekom sljedeće Generalne skupštine FIA-e, koja je zakazana za idući mjesec. Prema navodima britanskih medija, očekuje se da će članovi podržati prijedlog.

Ograničenje broja mandata uvedeno je tijekom razdoblja kada je predsjednik FIA-e bio Jean Todt. Prije njega Max Mosley vodio je FIA-u čak 16 godina, dok je Jean-Marie Balestre funkciju napustio nakon dva mandata.

Iz FIA-e su se kratko oglasili priopćenjem u kojem navode kako je cilj prijedloga uskladiti pravila trajanja mandata unutar svih tijela organizacije.

„Predložen je model kojim bi se uspostavio dosljedan pristup trajanju mandata u svim FIA-inim tijelima, slično onome koji već postoji za Svjetska vijeća i Senat“, stoji u priopćenju.

Dodali su kako će konačnu riječ imati članovi FIA-inih tijela i Generalna skupština kroz demokratski proces glasovanja.