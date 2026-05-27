Autom se zabila u skupinu školaraca: Dvoje djece (12) poginulo na putu do škole

Dvoje djece poginulo je u srijedu u strašnoj nesreći kada se vozačica iz zasad neutvrđenih razloga automobilom zabila u skupinu dvanaestogodišnjaka u Dinslakenu.

Državno odvjetništvo potvrdilo je u popodnevnim satima da je i drugo dijete, koje je bilo u kritičnom stanju, podleglo ozljedama.

Prema dostupnim informacijama, 47-godišnja vozačica izgubila je kontrolu nad automobilom i zabila se u troje djece koja su se vozila u školu. Treće dijete je lakše ozlijeđeno, prenosi Bild.

Tuga u Njemačkoj

Nakon što je udarila djecu, sudarila se s tri parkirana automobila, stoji u priopćenju ureda javnog tužitelja.

Nesreći u prometnoj četvrti blizu škole svjedočili su građani. Pružena im je psihološka pomoć.

Bicikli na kojima su pedalirali školarci rastrgani su u komade, a odjeća i školske torbe razbacani su po cesti.

"Ono što se danas dogodilo je strašno. Gubitak djeteta je nešto najgore što se roditelju može dogoditi", poručila je ministrica obrazovanja Dorothee Feller.

Vozačica je također teško ozlijeđena te je prevezena u bolnicu.