TUGA U NJEMAČKOJ /

Autom se zabila u skupinu školaraca: Dvoje djece (12) poginulo na putu do škole

Foto: Robin Scherf/Weber & Baur Medi/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija

Nakon što je udarila djecu, sudarila se s tri parkirana automobila, stoji u priopćenju ureda javnog tužitelja

27.5.2026.
17:12
Dunja Stanković
Dvoje djece poginulo je u srijedu u strašnoj nesreći kada se vozačica iz zasad neutvrđenih razloga automobilom zabila u skupinu dvanaestogodišnjaka u Dinslakenu. 

Državno odvjetništvo potvrdilo je u popodnevnim satima da je i drugo dijete, koje je bilo u kritičnom stanju, podleglo ozljedama. 

Prema dostupnim informacijama, 47-godišnja vozačica izgubila je kontrolu nad automobilom i zabila se u troje djece koja su se vozila u školu. Treće dijete je lakše ozlijeđeno, prenosi Bild. 

Tuga u Njemačkoj

Nakon što je udarila djecu, sudarila se s tri parkirana automobila, stoji u priopćenju ureda javnog tužitelja. 

Nesreći u prometnoj četvrti blizu škole svjedočili su građani. Pružena im je psihološka pomoć. 

Bicikli na kojima su pedalirali školarci rastrgani su u komade, a odjeća i školske torbe razbacani su po cesti. 

"Ono što se danas dogodilo je strašno. Gubitak djeteta je nešto najgore što se roditelju može dogoditi", poručila je ministrica obrazovanja Dorothee Feller. 

Vozačica je također teško ozlijeđena te je prevezena u bolnicu. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
