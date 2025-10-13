Najveća zvijezda Barcelone šokirala potezom u Hrvatskoj: Fanovi ne vjeruju onom što vide

S tek 18 godina Lamine Yamal radi poteze kakve nisu izvodili ni Messi ni Ronaldo u tim godinama i već je globalna zvijezda.

No, osim nogometnih čarolija, mladi Španjolac privlači pažnju i izvan travnjaka. Poput Ronaldinha, poznat je po zabavama i izlascima s influencericama i manekenkama, ali ne mari previše za medijske napise.

Tijekom vikenda posjetio je Hrvatsku u društvu argentinske reperice Nicki Nicole, s kojom je ponovno u vezi. Par je krstario Jadranom, a u Zemuniku ih je snimio lokalni fotograf, zajedno s menadžerom Andyjem Barom.

Nedugo nakon toga, na društvenim mrežama osvanula je neočekivana fotografija, Yamal s dresom NK Kustošije! Zagrebački trećeligaš ponosno je objavio:

„Podrška jednog od najboljih igrača svijeta – Lamine Yamal!“

Kustošija je posljednjih tjedana dovela nekoliko jakih pojačanja, ali na igrača Barcelone, barem zasad, može računati samo simbolično.

