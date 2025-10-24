Modrić spasio Milan u zadnjim sekundama, ali Italiju oduševio drugi Hrvat
Hrvatski kapetan asistirao je za izjednačenje dok je bivši vratar Dinama imao nekoliko dobrih obrana prije nesretnog kraja utakmice
Kapetan Hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitavu utakmicu osmog kola talijanske Serie A u kojoj je Milan remizirao 2:2 s Pisom.
Milan je poveo već u 7. minuti pogotkom Rafaela Leaa, ali je Pisa u drugom poluvremenu napravila neočekivan preokret golovima Juana Cuadrada iz kaznenog udarca (60-11m) i M'Bale Nzole (86) iz protunapada. Zachary Athekame je spasio Milan od poraza postigavši pogodak u trećoj minuti sučevog dodatka.
Naš je kapetan je sudjelovao kod oba gola Milana i time donio bod za zadržanje prvog mjesta talijanskom gigantu. Najprije je dodao loptu Samueleu Ricciju u sedmoj minuti nakon čega je on asistirao Rafaelu Leau za sjajan pogodak za 1:0, da bi potom u trećoj minuti sudačke nadoknade asistencijom za Zacharyja Athekamea spasio bod.
U utakmici je igrao i bivši vratar Dinama Adrian Šemper koji će, iako je imao pet obrana, utakmicu pamtiti po nes(p)retnom udarcu koji je odlučio utakmicu. Taj pogodak i Modrićevu asistenciju pogledajte OVDJE.
Tablice omogućuje Sofascore
POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!