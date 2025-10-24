Modrić spasio Milan u zadnjim sekundama, ali Italiju oduševio drugi Hrvat

Kapetan Hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitavu utakmicu osmog kola talijanske Serie A u kojoj je Milan remizirao 2:2 s Pisom.

Milan je poveo već u 7. minuti pogotkom Rafaela Leaa, ali je Pisa u drugom poluvremenu napravila neočekivan preokret golovima Juana Cuadrada iz kaznenog udarca (60-11m) i M'Bale Nzole (86) iz protunapada. Zachary Athekame je spasio Milan od poraza postigavši pogodak u trećoj minuti sučevog dodatka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naš je kapetan je sudjelovao kod oba gola Milana i time donio bod za zadržanje prvog mjesta talijanskom gigantu. Najprije je dodao loptu Samueleu Ricciju u sedmoj minuti nakon čega je on asistirao Rafaelu Leau za sjajan pogodak za 1:0, da bi potom u trećoj minuti sudačke nadoknade asistencijom za Zacharyja Athekamea spasio bod.

U utakmici je igrao i bivši vratar Dinama Adrian Šemper koji će, iako je imao pet obrana, utakmicu pamtiti po nes(p)retnom udarcu koji je odlučio utakmicu. Taj pogodak i Modrićevu asistenciju pogledajte OVDJE.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!