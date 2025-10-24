Ancelottijeva kći otkrila nepoznato o slavnom ocu pa se dotaknula i Modrića: 'Jeste vidjeli?!'

Carlo Ancelotti, nogometna legenda i još uvijek aktivni trener koji je u 67. godini života izbornik Brazila te lovi nove trofeje unatoč brjonim rekordima koje drži u svom vlasništvu.

Don Carlo ima pet Ligi prvaka iz šest finala. Jedini poraz dogodio mu se nakon što je na poluvremenu 2005. u Istanbulu vodio 3-0 protiv Liverpoola. Sredio ga je tada i Xabi Alonso koji je zabio za 3-3, a koji ga je ljetos zamijenio na klupi Reala. Jedini je trener koji je uopće igrao šest finala Lige prvaka i jedini je trener koji je bio prvak u svim Ligama petice. Uz sve to ima i rekordnih šest europskih Superkupova, a sada je njegova kći Katia otkrila dosad nepoznate pojedinosti iz života njezinog slavnog oca.

"Znam za to da moj tata ima lude ispade bijesa u svlačionici, ali u stvarnom životu se baš i ne eksponira", izjavila je kći brazilskog izbornika u razgovoru za Corriere Della Seru te dodala:

"Zapravo bi ga voljela vidjeti ljutitog. Samo jednom. Na terenu i u svlačionici, to se događa, kažu. Moj brat Davide i moj suprug Mino pričaju o njegovim ludim ispadima, verziji tate koju ne poznajem. Voljela bih ga ponekad takvog vidjeti u stvarnom životu gdje se ne ističe i nikada ne želi nikoga naljutiti. Čovjek koji je previše smiren vjerojatno je ispred svog vremena. Sklon je izbjegavati sukobe, ali s vremena na vrijeme morate zauzeti stav, što možda nije ispravno za svakoga."

Foto: Mark Cosgrove/zuma Press/profimedia

Dotaknula se i situacije s bivšim trenerom Hajduka. Je li razjasnio stvari s Gattusom? Preuzeo je Napoli nakon što je dobio otkaz bez da mu je rekao. Bili su jako dobri prijatelji.

"Nikada više nisu razgovarali niti su se vidjeli. Tata je bio uzrujan i ne pretvara se da se išta dogodilo. Rino ga više nikada nije nazvao, vjerojatno će se ponovno vidjeti na Svjetskom prvenstvu, svi se nadamo da će Italija tamo ići. Finale Brazil-Italija bilo bi sjajno, posljednje je bilo 1994., tata je bio Sacchijev pomoćnik. A gdje je bio Gattuso?!"

Vole li uistinu Ancelottija svi njegovi bivši igrači?

"Ja nikad nisam čula negativan komentar. Pa ipak, iz priča koje čujem, kad se naljuti, to bude poprilično strašno. Ono što vam u sjećanju ostane kod vašeg tate je ta osobnost i karakter."

Koliko je teško zvati se Ancelotti?

"Za mene nije, a li moj brat Davide suočio se s mnogo kritika jer je počeo trenirati s ocem. Mislim da se više mučio od ostalih, upravo zato što su uvijek upirali prstom u njega. Sada sam trenira Botafogo; također je u Brazilu. Smeta mi što pričaju o njemu, a ne o drugim sinovima kojima su također očevi treneri. Pioli, na primjer."

Najbolji kompliment koji joj otac daje.

"Da sam dobra majka."

Tata i Brazil, gdje je njezin suprug Mino također u njegovom osoblju. Je li tamo sretan?

"Tata kaže da se osjećao kao da se vraća u prošlost, u vrijeme kada je bio nogometaš. Njegova reprezentacija uključuje igrače koji su igrali u nekim od najvećih europskih nogometnih liga, ali kada se vrate u domovinu, osjećaju privlačnost svojih korijena. Jedva čekaju trenirati, igraju, žele biti zajedno. Ne ustaju od stola odmah nakon ručka, nisu zaglavljeni u svojim mobitelima ili uvijek na svojim laptopima. To im se sviđa."

Nije li se promijenio, unatoč tome što je najuspješniji trener u Europi?

„Nimalo. Naravno, evoluirao je u svom poslu, ali kao osoba je i dalje isti: budalasti tip koji loše jede, odijeva se tako-tako, ne zna dobro voziti i ne sluša me. E, to je još jedna stvar koju mrzim kod njega."

Otkrila je Katia za kraj kako i dalje zna svratiti na Bernabeu, ali navijačka ljubav je negdje drugdje.

"Moja prava strast ostaje AC Milan. Jeste li vi vidjeli Modrića?! Kao dječak je s 40 godina. Kakva sjajna osoba!"