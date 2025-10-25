Zrinku će ipak koštati deseto mjesto i pobjeda Scheib, evo kako i zašto

Zrinka Ljutić završila je na desetom mjestu u veleslalomu u Söldenu, prvoj utrci sezone. Zrinka je bila treća nakon prve vožnje. Druga vožnja bila je slabija, nedovoljno agresivna i na kraju je završila deseta. Solidan je to nastup za početak sezone i njezin najbolji rezultat u Söldenu.

Pobijedila je domaća predstavnica Julia Scheib koja je briljirala u prvoj vožnji pa u drugoj obranila prednost i došla do prve pobjede karijere te prve austrijske pobjede u Söldenu od Anne Fenninger prije 11 godina.

Zrinka je startala treća u ovom veleslalomu iako je osma na WCSL renkingu (ljestvica po kojoj se određuje startna lista) jer nema Federice Brignone pa se na taj račun Zrinka našla u top sedam i bila na izvlačenju brojeva.

Ipak, tako neće biti na sljedećem veleslalomu u Tremblantu u prosincu. Razlog tomu je Julia Scheib koja je ovom pobjedom prestigla Zrinku i sada je Zizi na devetom mjestu na WCSL-u i sljedeći će veleslalom startati s brojem između 8 i 15.

Foto: Screenshot/fis

