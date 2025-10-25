Zrinka Ljutić desetim mjestom otvorila sezonu, Austrijanci slave domaću pobjednicu nakon 11 godina

Zrinka Ljutić završila je na desetom mjestu u veleslalomu u Söldenu, prvoj utrci sezone. Zrinka je bila treća nakon prve vožnje. Druga vožnja bila je slabija, nedovoljno agresivna i na kraju je završila deseta. Solidan je to nastup za početak sezone i njezin najbolji rezultat u Söldenu.

Pobijedila je domaća predstavnica Julia Scheib koja je briljirala u prvoj vožnji pa u drugoj obranila prednost i došla do prve pobjede karijere te prve austrijske pobjede u Söldenu od Anne Fenninger prije 11 godina. Druga je bila Amerikanka Paula Moltzan. Treća je završila Lara Gut-Behrami, a tik do postolja je ostala Mikaela Shiffrin koja se polako vraća u vrh u veleslalomu.

Kronologija

Foto: Screenshot/fis

- JULIA SCHEIB POBJEDNICA! Austrijanka je obranila vodstvo iz prve vožnje i došla do prve pobjede u karijeri!

- PAULA MOLTZAN PREUZIMA VODSTVO! Sjajna vožnja Amerikanke za postolje, pola sekunde ispred Gut-Behrami!

- ZRINKA OSMA U CILJU. Šteta, tek 26. vrijeme druge vožnje. Nema veze, bit će top 10.

- Lara Colturi zasjeda na peto mjesto. Zrinka je sljedeća, idemo!

- LARA GUT-BEHRAMI PRVA! Skinula je Shiffrin za 31 stotinku!

- MIKAELA SHIFFRIN PREUZIMA VODSTVO! 11 stotinki je ispred Stjernesund! Spremna je vratiti se u vrh.

- Sara Hector ide na četvrto mjesto. Tri skijašice su ostale do Zrinke. Shiffrin je sljedeća.

- THEA LOUISE STJERNESUND PREUZIMA VODSTVO! 22 stotinke je ispred Amerikanke.

Osam najboljih je ostalo

Foto: Screenshot/fis

- Ostalo je samo osam najboljih iz prve vožnje. Nina O'Brien je vodeća, Robinson druga, a Grenier treća.

- Valerie Grenier ide na treće mjesto. Ostalo je devet skijašica. O'Brien ima osiguran top 10.

- Alice Robinson s Novog Zelanda je 15 stotinki iza O'Brien. Ugurala se između Amerikanki koje su napravile lijep skok.

- Camille Rast i Kajsa Vickhoff Lie nisu uspjele skinuti Amerikanke Hurt i O'Brien s vrha. Lenna Duerr je treća. Ostalo je 11 skijašica do kraja.

- Nina O'Brien preuzima vodstvo! Imamo dvije Amerikanke na vrhu.

Stanje na polovici druge vožnje

Foto: Screenshot/fis

- Na polovici druge vožnje u vodstvu je AJ Hurt ispred Zenere i Gasienice-Daniel koje dijele drugo mjesto. Top pet uatvaraju Bocock i Britt Richardson. Ostalo je 15 skijašica do kraja.

- AJ Hurt odmah preuzima vodstvo! I to za 62 stotinke najbržom drugom vožnjom.

- Asja Zenere ima identično vrijeme kao i Poljakinja. Imamo dvije skijašice u vodstvu 18 skijašica do kraja.

- Gasienica-Daniel preuzima vodstvo! Bila je 15 stotinki brža od Bocock.

- Nakon prve trećine druge vožnje Bocock iz SAD-a je u vodstvu i lijepo će popraviti plasman. Iza nje je Mina Fuerst Holtmann iz Norveške i Pykalainen iz Finske.

Foto: Ntb, Ntb/alamy/profimedia

- Elisabeth Bocock je preuzela vodstvo s najboljom drugom vožnjom. Ostalo je 23 skijašica do kraja utrke.

- Finkinja Pykalainen je u vodstvu nakon pet skijašica u drugoj vožnji. Iza nje je su redom: Nina Astner, Neja Dvornik, Emma Aicher i Katharina Liensberger.

- Erika Pykalainen je preuzela vodstvo za 46 stotinki. Njezin broj 42 je najveći u drugoj vožnji.

- Liensberger je otvorila drugu vožnju. Stazu je postavio američki trener. Vrijeme Austrijanke je 1:08.83 za drugu vožnju.

- Druga vožnja počinje u 13 sati. Zrinka Ljutić startat će 28. Drugu će vožnju otvoriti Katharina Liensberger koja je u prvoj vožnji za vodećom Scheib zaostala +3,67.

Prva vožnja

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je treće mjesto u prvoj vožnji prve utrke sezone, veleslalomu kojeg skijašice voze za Svjetski kup u subotu u Soeldenu.

Ljutić, koja je startala kao treća, utrku je završila s vremenom 1:09.12, što je sekundu i 32 stotinke sporije od najbrže Austrijanke Julije Scheib (1:07.80). Druga je sa sekundom i 28 stotinke zaostatka Amerikanka Paula Moltzan (1:09.08). Samo dvije stotinke sporija od Ljutić je na četvrtom mjestu albanska skijašica Lara Colturi (1:09.14).

Zrinka Ljutić je u prošloj sezoni bila osma u veleslalomu u Svjetskom kupu s 321 bodom, dok je u slalomu osvojila Mali kristalni globus. Subotnji nastup joj je četvrti na otvaranju sezone Svjetskog kupa. Prošlogodišnju utrku u Soeldenu je završila na 18. mjestu, a 2023. je osvojila 14. mjesto.

Druga vožnja je na rasporedu u 13 sati.

Foto: Screenshot/fis

- Nakon 30 skijašica u prvoj vožnji Zrinka je na trećem mjestu s +1,32 zaostatka za vodećom Julijom Scheib i samo četiri stotine iza drugoplasirane Katie Hensien.

- Mikaela Shiffrin je u cilju na šestom mjestu, +1,69. Vrlo dobar nastup za ovaj startni broj. Zrnika je treća i borit će se za postolje u drugoj vožnji.

Zrinka odlična treća nakon 15 skijašica, Scheib u uvjerljivom vodstvu

- Prvih 15 skijašica je odradilo prvu vožnju. Julia Scheib je uvjerljivo prva, naša Zrinka je na odličnom trećem mjestu sa zaostatkom +1,32. Čekamo Mikaelu Shiffrin s brojem 20.

Foto: Screenshot/fis

- Nina O'Brien i Maryna Gasienica-Daniel s velikim zaostacima. Scheib je stvarno bila sjajna. Zrinka je treća.

- Camille Rast također s velikim zaostatkom na devetom mjestu.

- AJ Hurt je na posljednjem, devetom mjestu s velikim zaostatkom.

- JULIA SCHEIB JE NEVJEROJATNA! Ušla je u cilj sa sekundom i 28 stotinki prednosti! Zrinka je treća.

- Alice Robinson zatvara elitnu sedmorku. U cilju je posljednja s 86 stotinki zaostatka. Zrinka je na drugom mjestu.

- Lara Gut-Behrami je iza Zrinke, na četvrtom je mjestu, ali samo 34 stotinke iza vodeće, djevojke su blizu jedna druge.

- Sara Hector je na četvrtom mejstu, 59 stotinki iza Moltzan.

- Paula Moltzan je četiri stotinke bolja od Zrinke! Sve je vrlo blizu.

- ZRINKA JE U CILJU PRVA! Dvije stotinke bolja od Colturi! Bravo Zizi! Bio je to solidan nastup, nekoliko sitnih greškica u sredini staze, ali odličan završetak.

Foto: Ntb, Ntb/alamy/profimedia

- Lara Colturi je brža od Stjernesund za 53 stotinke! Zrinka je sljedeća.

- NOVA SEZONA JE POČELA: Otvorila ju je Thea Louise Stjernesund, Zrinka starta treća. Puše iznimno jak vjetar u gornjem dijelu staze. Stjernesund je u cilju s 1:09.67

-Startna lista:

Foto: Screenshot/fis

Veliku najavu skijaške sezone pročitajte OVDJE.

Najava

Počinje 60. sezona FIS Svjetskog kupa. Već tradicionalno veleslalom u austrijskom Söldenu otvorit će sezonu. To znači i početak sezone za našu Snježnu kraljicu Zrinku Ljutić koja otvara sezonu s brojem 3.

Zrinka Ljutić prošle je sezone u slalomu odnijela titulu najbolje slalomašice svijeta Malim kristalnom globusom, a napravila je napredak i u veleslalomu gdje je došla do prvog postolja.

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

U Söldenu će Zrinka startati s brojem tri, prije 21-godišnje Zagrepčanke niz stazu Rettenbach spustit će se Norvežanka Thea Louise Stjernesund i albanska predstavnica Lara Colturi.

U elitnoj skupini sedam najboljih startat će još Amerikanka Paula Moltzan (4), Šveđanka Sara Hector (5), Švicarka Lara Gut-Behrami (6) i Novozelanđanka Alice Robinson (7). Zanimljivo je da će najbolja svjetska skijašica, 30-godišnja Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja je u Soeldenu dvaput pobjeđivala (2014. i 2021.) te još četiri puta bila na postolju, novu sezonu započeti sa startnim brojem 20. To je posljedica prošlogodišnjeg višemjesečnog izbivanja zbog pada na veleslalomu u američkom Killingtonu, nakon kojeg je još samo triput nastupila u toj disciplini i osvojila svega šest bodova za 25. mjesto u Sestriereu.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se snježna bajka s hrvatskim potpisom ponoviti? Naši skijaši kreću u sezonu