Veliki peh za sjajnu veleslalomašicu: Teško pala na treningu, propušta i Olimpijske igre

Marta Bassino, jedna od najboljih veleslalomašica današnjice, ozlijedila se na treningu oči početka sezone i propustit će cijelu sezonu.

Veliki je to peh za Talijanku u sezoni u kojoj su Zimske olimpijske igre, i to upravo u njezinoj domovini. Bassino je pala na treningu i slomila lijevu goljeničnu kost (tibiju) te će pauzirati 4-6 mjeseci. Marta je operirana odmah u srijedu navečer. Iako je operacija bila uspješna, proces rehabilitacije je dugotrajan i Bassino će propustiti cijelu sezonu.

Federica Brignone je također ozlijeđena i propustit će početak sezone, ali nju možda i vidimo na Olimpijskim igrama u veljači u Cortini. Bassino je 6 puta slavila u veleslalomu u Svjetskom kupu, a 2021. osvojila je i Kristalni globus u toj disciplini. Nažalost, neće imati prilike doći do prve olimpijske medalje.

