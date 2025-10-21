Filip Zubčić uoči Soeldena: 'Ne volim tu stazu, ali ako ponovim samo jednu stvar iz prošle sezone...'

Uoči početka nove sezone Svjetskog kupa u alpskom skijanju, koja će, već prema običaju, u nadolazećem vikendu biti otvorena veleslalomima u austrijskom Soeldenu, u zagrebačkom hotelu Zonar je u utorak održana konferencija za medije hrvatske reprezentacije na kojoj je predstavljen njen ambiciozan program i ciljevi.

"Sjajna sezona je iza nas. Čestitke svima koji su sudjelovali u tome, prvenstveno veličanstvenoj Zrinki. Globus je kruna sezone. Završili kao 11. nacija u Svjetskom kupu, u muškom slalomu kao peta nacija, iza Švicarske, Norveške, Austrije i Francuske. Velik je to rezultat i motivacija svim našim natjecateljima, prvenstveno mladima", rekao je direktor reprezentacije Vedran Pavlek koji se javio video-vezom iz Piztala, gdje je na treningu sa Zrinkom Ljutić.

Prošlogodišnja osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu s veseljem se prisjetila sezone koja je iza nje.

"To je bila sezona u koju sam ušla s puno nepoznanica, s promjenom materijala. Trebalo je neko vrijeme da se priviknem. Vrlo brzo sam došla do postolja u veleslalomu i prve pobjede u slalomu. Forma je stvarno bila vrhunska i ukazala se prilika za osvajanje Malog globusa. Kraj sezone nije bio lak, ali uspjela sam. To je ostvarenje jednog sna i motivacija za dalje. Puno je naučenih lekcija i novih iskustava. Ulazim jača i zrelija u ovu sezonu, zbog tih događaja iz prošle", rekla je 21-godišnja Zagrepčanka koja će u subotu biti jedina hrvatska predstavnica na veleslalomu u Soeldenu.

"Generalno sam zadovoljna. Pripreme su protekle korektno, ostala sam zdrava. Napredovala sam u slalomu i veleslalomu. Veselim se utrci i vidjet ćemo koliko ću toga moći pokazati u subotu."

'Iskreno, baš i ne volim Soelden!'

Na nedjeljnoj utrci skijaša će nastupiti 32-godišnji Filip Zubčić, koji se nikada nije u potpunosti "sprijateljio" sa Soeldenom, gdje mu je deveto mjesto najbolji plasman. No, prošle je godine bio drugi u prvoj vožnji, ali na kraju ostao bez plasmana zbog pogreške u drugoj vožnji.

"Nije mi Soelden jedna od dražih utrka, iskreno ga baš i ne volim. No, i dalje se dijeli 100 bodova, kao i na svakoj drugoj utrci, i to trebamo maksimalno iskoristiti. Lani je to jako dobro izgledalo, do pred kraj. Jedna glupa greška nas je koštala dobrog rezultata. Ove godine sam dva dana trenirao tamo. Dobro sam se osjećao, dosta dobro sam se skijao. Ako se tako uspijem odskijati, bit će dobro i na utrci", rekao je najbolji hrvatski skijaš za kojeg će ova sezona biti posebna i zbog nastupa na Olimpijskim igrama, moguće i posljednje prilike za osvajanje odličja.

"Možda su zadnje, možda nisu. Zasad sam u karijeri ostvario dosta solidne rezultate da mogu mirno jednog dana otići u penziju. Još uvijek mislim da sam dovoljno dobar, dovoljno zdrav da se mogu vratiti, ne samo na postolje nego i pobjeđivati. Olimpijske igre su svake četiri godine, normalno na da je velik pritisak, ali se ne bih bavio ovime da ga ne volim. Nadam se da ću biti zdrav, da ću biti spreman pokazati svoje najbolje skijanje. Normalno da ću za četiri godine biti stariji, da ću tada već imati 37 godina. Naravno da sam sa 33 mlađi, zdraviji i spremniji. Treba ove OI iskoristiti i, ako Bog da, osvojiti medalju."

Direktor Vedran Pavlek je najavio vrlo ambiciozne ciljeve reprezentacije u koje su uključeni i svi ostali članovi, povratnica nakon ozljede Leona Popović u ženskoj konkurenciji te Samuel Kolega i Istok Rodeš u muškoj, uz Tvrtka Ljutića koji će se povremeno pridružiti A reprezentativcima na slalomskim utrkama Svjetskog kupa.

"Ciljamo na postolja, na globuse i na medalje. Nemoguće je da će sve doći u jednoj sezoni, ali vjerujem da će se u sljedećim sezonama ispuniti. Vjerujem u ovu ekipu i da će sve to doći. Nemoguće je biti u formi i u Soeldenu, i u prosincu, i u siječnju, i na Olimpijskim igrama. Ciljamo prosinac i siječanj, a da budemo solidni na početku. Ne radimo pritisak, nemamo posebnih očekivanja pogotovo od prve utrke u Soeldenu", rekao je Pavlek.

Veliki povratak Leone Popović

Osim Zrinke Ljutić i Filipa Zubčića, za ostale reprezentativce će natjecateljska sezona započeti u Leviju, 15. i 16. studenoga, kad su na rasporedu prvi slalomi u obje konkurencije. Bit će to posebno natjecanje za 27-godišnju Leonu Popović koja će se vratiti nakon jednogodišnje stanke zbog još jedne ozljede i operacije na koljenu.

"Imam još malo vremena za pripremiti se. Pripreme su bile drugačije, dosta je bilo rehabilitacije. Sve je prošlo dosta uspješno, sve je bilo prema našim planovima. Polako ulazimo u solidnu formu. U Leviju vjerojatno neće biti još jako dobro, ali probat ću se boriti, dati najbolje od sebe u ovom trenutku. Sezona je duga, u drugom dijelu su i Olimpijske igre. Lagano ću loviti formu i nadam se da ću ostati zdrava. Tada znam da će i rezultati doći", rekla je Leona koja nema posebnih očekivanja od prvog nastupa.

"Dosta sam trenirala, ali sve je to još neopipljivo. Dugo nisam bila na utrkama."

Samuel Kolega je u prošloj sezoni prvi put stao na pobjedničko postolje u Svjetskom kupu.

"Već tri godine imam identične pripreme, nešto smo malo dodali i promijenili. Sve se svelo na švicarske ledenjake i skijanje u dvorani. U zadnje dvije godine se to pokazalo jako dobrim, napredak je bio vidljiv. Vjerujem da će tako biti i ove godine. Levi će doći vrlo brzo, vjerujem da ću biti već tamo u dobroj formi. Sezona je duga, imamo i Olimpijske igre. Cilj mi je odmah ući dobro u utrke, odraditi prosinac i siječanj kako se spada, a onda će sve ići svojim tokom", rekao je 26-godišnji Zagrepčanin

Kod 29-godšnjeg Varaždinca Istoka Rodeša će najveća promjena biti češće uključivanje Ivice Kostelića u njegov trenažni proces.

"Više-manje su moje pripreme bile kao kod Samija, jer smo radili uglavnom zajedno. Čini mi se da je moje skijanje bolje nego prošle godine u ovom vrijeme. Nadam se da će biti još bolje i da mogu na više utrka pokazati kako se znam skijati. Vjerujem da ću nastaviti na kraju prošle sezone i da ću tako krenuti na početku ove."

Stariji brat Zrinke Ljutić

Kolegin I Rodešov česti partner na treninzima bio je i 23-godišnji Zagrepčanin Tvrtko Ljutić.

Tvrtko Ljutić:

"Većinom smo trenirali u dvoranama i u Švicarskoj na ledenjacima. Imali smo jako dobre uvjete, tako da smo skroz spremni za sezonu. Svoje prilike ću tražiti u Europskom i Svjetskom kupu, a krenutu ću Leviju."

Od Zrinkinog starijeg brata velika očekivanja u sljedećim sezonama ima i Vedran Pavlek.

"Tvrtko nije slučajno ovdje. Prošle sezone smo ga vodili na utrke Svjetskog kupa. Iskustvo nastupa na tim utrkama mu je sigurno puno značilo. Vjerujem da će u sljedećim sezonama eksplodirati."

