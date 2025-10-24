Kreće 60. sezona Svjetskog kupa! Ovo su glavni favoriti, a naši skijaši ciljaju sami vrh

Čekanju je došao kraj. Ovoga vikenda počinje jubilarna, 60. sezona FIS Svjetskog skijaškog kupa. Tradicionalno, djevojke će veleslalomom u Söldenu otvoriti novu sezonu, a isto će to učiniti i skijaši dan kasnije.

Ova sezona posebnija je od ostalih jer je i olimpijska. Od 6. do 22. veljače čekaju nas Zimske olimpijske igre u Milanu. Natjecanja u alpskom skijanju održavat će se u Cortini d'Ampezzo u ženskoj i u Bormiju u muškoj konkurenciji. Sve ćete moći pratiti i na portalu Net.hr, uz naglasak na naše skijaše, a u ovom tekstu saznat ćete sve što trebate uoči nove sezone pa krenimo redom.

Tko su favoriti u muškoj konkurenciji?

U muškoj konkurenciji prilično je jasan favorit Marco Odermatt. Švicarac će loviti svoj peti Veliki kristalni globus u nizu. Odermatt u čak tri discipline drži vrh. U veleslalomu dominira dok je u obje brze discipline uvijek u najmanjem krugu favorita. Mogao bi mu priprijetiti njegov sunarodnjak Loic Meillard, iznimno svestran skijaš kojeg pak muči konstantnost. Obično mu je forma u drugom dijelu sezone puno bolja nego u prvom.

Tu je i Norvežanin Henrik Kristoffersen koji je u vrhu u slalomu i veleslalomu, a očekujemo i povratak Marca Schwarza u sam vrh. Riječ je o Austrijancu koji može osvojiti bodove u sve četiri discipline. Ako se uspije probiti u sam vrh u slalomu i veleslalomu, mogao bi doći blizu Odermatta.

Izdvojit ćemo još dvije mlade nade. Lucas Braathen tražit će prvu pobjedu za Brazil u Svjetskom kupu dok se Švicarac Franjo von Almen prošle sezone probio u sam vrh u brzim disciplinama.

Što je tiče povrataka, Alexis Pinturault vraća se nakon teških ozljeda i odlučio se skijati samo veleslalom. Alexander Aamodt Kilde cilja povratak u Beaver Creeku u prosincu, a Marcel Hirscher se također misli vratiti u Svjetski kup. Sölden će propustiti, ali očekujemo ga već u Leviju sredinom studenog.

Tko su favoriti u ženskoj konkurenciji?

U ženskoj konkurenciji ipak je situacija malo napetija. Mikaela Shiffrin vraća se nakon ozljede zbog koje je propustila veći dio prošle sezone. Mikaelu ćemo vidjeti već u Söldenu, ali s brojem 16 tako da joj je prvi cilj povratak u prve startne brojeve u veleslalomu, dok je u slalomu zadržala broj u prvih sedam. Tu je i Lara Gut-Behrami, Švicarka koja je prije dvije godine osvojila Veliki kristalni globus, dok je prošle sezone bila druga, iza Federice Brignone.

Talijanka sigurno neće obraniti naslov jer se oporavlja od teške ozljede i cilj joj je spremna doći na Olimpijske igre. Slična je situacija s Petrom Vlhovom koja je nakon gotovo dvije godine pauze stala na skije, a li u utrkama ju očekujemo tek krajem ove kalendarske godine.

Uz Shiffrin i Gut-Behrami treba izdvojiti Sofiju Goggia koja briljira u brzim disciplinama, a može doći do vrlo visokih rezultata i u veleslalomu. Tu je i naša Zrinka Ljutić. Zrinka nam je prošle sezone donijela povijesne uspjehe, nakon 18 godina čekanja dobili smo pobjednicu u Svjetskom kupu kao i Mali kristalni globus u slalomu. Ako Zizi zadrži slalom od prošle sezone i doživi napredak u veleslalomu, nije nemoguće da se uključi u borbu za najveću nagradu.

Naša reprezentacija

O Zrinki smo već pisali. Donijela nam je neizmjernu radost prošle sezone i od 21-godišnje Snježne kraljice očekujemo nastavak upravom smjeru. Njoj će se ponovno priključiti Leona Popović u slalomu. Leona se vraća nakon ozljede, pripreme su prošle dobro i Leoni slijedi pokušaj povratka u vrh svjetskog slaloma.

Četiri mušketira gledat ćemo u tehničkim disciplinama. Filip Zubčić s 32 godine i dalje je u 15 veleslalomaša, a želi se vratiti i na pobjedničko postolje. Samuel Kolega briljirao je u slalomu prošle sezone, došao je do prvog postolja, probio se u 15 startnih brojeva, a dodatni napredak očekujemo i ove sezone.

U slalomu imamo i Istoka Rodeša iza kojeg je nekoliko teških sezona punih oscilacija. Njegov prvi cilj bit će što brži povratak u 30 slalomaša. Mladi Tvrtko Ljutić ulazi u svoju drugu seniorsku sezonu, a najave iz našeg tabora kažu da od njega uskoro možemo očekivati velike stvari.

Našim skijašicama i skijašima želimo puno sreće. Sve ćemo njihove nastupe pomno pratiti i na portalu Net.hr počevši ovog vikenda s veleslalomima u Söldenu. Neka skijaški cirkus počne!

