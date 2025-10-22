Hrvatski skijaški trio u lovu na olimpijske snove! Ovo je raspored svih utrka ove sezone

Nova sezona Svjetskog kupa u alpskom skijanju za muškarce obećava velika uzbuđenja. Tradicionalni veleslalom u Söldenu krajem listopada označit će početak kalendara s više od 80 utrka, čiji će vrhunac biti Zimske olimpijske igre u Italiji u veljači 2026. godine.

Zubčić predvodi reprezentaciju

Hrvatsku će predstavljati iskusni Filip Zubčić te Istok Rodeš i Samuel Kolega. Zubčić, trostruki pobjednik utrka Svjetskog kupa, ulazi u sezonu s fokusom na zdravlje i borbu za medalje, posebno onu olimpijsku. Nakon 16. mjesta u ukupnom poretku prošle sezone, cilj mu je povratak na pobjednička postolja i najviša razina forme za Italiju.

Kolega i Rodeš traže novi iskorak

Velika očekivanja su i od Samuela Kilege, koji je prošle sezone ostvario rezultat karijere osvojivši treće mjesto u slalomu u Madonni di Campiglio. Njegovo prvo postolje u Svjetskom kupu, uz peto mjesto iz Alta Badije, potvrda je da ima brzinu za vrh. Istok Rodeš je također pokazao napredak, a nakon 10. mjesta u Wengenu napravio je i važnu promjenu te prešao na Völkl opremu, od koje očekuje dodatnu stabilnost i brzinu.

Ambicije cijele reprezentacije sažeo je direktor Vedran Pavlek, koji vjeruje u potencijal ekipe za osvajanje postolja, globusa i medalja. Hrvatsko skijanje s optimizmom ulazi u ključnu olimpijsku sezonu.

Raspored svih utrka u sezoni 2025.2026.

LISTOPAD

26.10. nedjelja Sölden (Austrija) - Veleslalom

STUDENI

16.11. nedjelja Levi (Finska) - Slalom

22.11. subota Sun Gurgl (Austrija) - Slalom

27.-28.11. četvrtak-petak Copper Mt. (SAD) - Veleslalom, slalom

PROSINAC

4.-07.12. četvrtak-nedjelja Beaver Creek(SAD) - Spust, Super G, Veleslalom

13.-14.12. subota-nedjelja Val d'Isere (Francuska) - Veleslalom, Slalom

19.-20.12. petak-subota Val Gardena (Italija) - Spust, Super G

21.-22.12. nedjelja-ponedjeljak Alta Badia (Italija) - Veleslalom, Slalom

27.12. subota Livigno (Italija) - Super G

SIJEČANJ

7.1. srijeda Madonna di Campiglio (Italija) - Slalom

10.-11.1. subota-nedjelja Adelboden (Švicarska) - Veleslalom, Slalom

16.-18.1. petak-nedjelja Wengen (Švicarska) - Spust, Super G, Slalom

23.-25.1. petak-nedjelja Kitzbuhel (Austrija) - Spust, Super G, Slalom

27.-28.1. utorak-srijeda Schladming (Austrija) - Veleslalom, Slalom

VELJAČA

1.2. nedjelja Crans Montana (Švicarska) - Spust

06.-22.2. Olimpijske igre Milano-Cortina (Italija) - Spust, Super G, Veleslalom, Slalom, Timska kombinacija

28.-01.2. subota-nedjelja Garmisch Partenk. (Njemačka) - Spust, Super G

OŽUJAK

07.-08.3. subota-nedjelja Kranjska Gora (Slovenija) - Veleslalom, Slalom

14.-15.3. subota-nedjelja Courchevel (Francuska) - Spust, Super G

21.-25.3. subota-srijeda Lillehamme (Norveška) - Spust, Super G, Veleslalom, Slalom

