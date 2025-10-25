Zrinka Ljutić 'pronašla' razlog lošeg nastupa u Soeldenu: Evo što je rekla nakon utrke

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić novu sezonu Svjetskog kupa otvorila je osvajanjem desetog mjesta u veleslalomu na ledenjaku Rettenbach u austrijskom Soeldenu, što joj je najbolji rezultat u karijeri na ovom skijalištu.

Ipak, ostaje žal što nakon trećeg vremena u prvoj vožnji nije uspjela na isti način svladati zahtjevnu stazu i u drugom nastupu.

"Odlična prva vožnja, rekla bih da je to bilo moje najbolje skijanje u Soeldenu, pogotovo na strmini. Bila sam stvarno zadovoljna tom vožnjom. Naravno, htjela sam puno i u drugoj, boriti se za postolje. Dobro sam krenula, uz neke pogreške u strmini. Bila je teža staza i teži uvjeti u drugoj vožnji, što me malo omelo i nisam uspjela tečno skijati kao u prvom 'laufu'. Generalno, ovo je napredak u Soeldenu, prošle godine sam bila 18., a ove deseta. Ovo je pokazatelj na čemu trebam raditi na toj strmini, jer i na treninzima sam se više mučila s tom strminom, tako da nije ovo nešto novo", sažela je svoje dojmove 21-godišnja Zagrepčanka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Smetala me uništena staza'

U prvoj vožnji je iskoristila prednost startnog broja 3, ali je u drugom nastupu osjetila kako je startati nakon što je stazom prošlo već 27 skijašica.

"Smetala me uništena staza, to je nešto na čemu još moram raditi u veleslalomu. Vidljivost je stvarno bila slaba u obje vožnje. Malo se otvorila za Scheib u prvoj vožnji, što je ona iskoristila. Bila je jako izazovna utrka."

Unatoč svemu, Zrinka ne odlazi iz Soeldena nezadovoljna.

"Prošli tjedan na treninzima je bilo više lošijih nego dobrih vožnji na toj strmini, tako da sam stvarno sretna da sam uspjela izbrusiti neke detalje i na utrciskijati bolje nego što sam mislila da ću uspjeti."

Zrinka Ljutić: 'Veselim se opet svom slalomu'

Na treninzima u listopadu je bila posvećena veleslalomu, ali sad se vraća svojoj najdražoj disciplini, u kojoj je aktualna osvajačica Malog kristalnog globusa.

"Veleslalom je sad iza mene za neko vrijeme. Sljedeće dvije utrke su slalomske i veselim se opet svom slalomu."

Slalom u finskom Leviju za skijašice je na rasporedu 15. studenoga.

"Levi je uvijek poseban, jako se dobro osjećam tamo, na tom snijegu. Veselim se promijeniti rutinu i uzeti slalomske skije", poručila je Zrinka, kojoj će se u Leviju na startu pridružiti i Leona Popović.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić nakon pobjede podijelila dojmove za RTL