Maja Šuput i Šime ukrali show na fešti Cenovih, pratitelji složni: 'Upala mu je kašika u med'

Pjevač Sandi Cenov (57) i njegova supruga Ilina proslavili su veliku i važnu obljetnicu - dvadeset godina braka. Tim povodom organizirali su veliku proslavu za brojne prijatelje i kolege u legendarnom zagrebačkom klubu Saloon, a djelić atmosfere podijelila je i jedna od uzvanica, pjevačica Maja Šuput (46).

Proslava ljubavi u legendarnom Saloonu

Na seriji fotografija objavljenih iz legendarnog zagrebačkog kluba Saloon, vidljivo je kako se slavila ljubav. Povod je bila velika obljetnica, dvadeset godina braka Sandija Cenova i njegove supruge Iline. Među brojnim uzvanicima našla se i njihova dugogodišnja prijateljica i kolegica Maja Šuput. Pjevačica je u svom stilu zablistala u odvažnoj modnoj kombinaciji, noseći crni top i upečatljive srebrne hlače koje su plijenile poglede. U srdačnoj objavi uputila je iskrene čestitke slavljenicima. "Kad Sandi Cenov slavi 20 godina braka. Čestitke od srca još jednom i puno puno ljubavi i sretnog braka tebi i Ilini", napisala je Maja.

Na proslavi je bila u pratnji svog partnera, Šime Eleza (27), poznatog javnosti iz showa Gospodin Savršeni. Par, koji je svoju vezu potvrdio početkom 2026. godine, izgledao je sretno i zaljubljeno. Maja je podijelila i njihov zajednički selfie, potvrđujući da se nakon povratka s Balija ne odvajaju. Njezini pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu, a komentari su bili puni pohvala. "Najljepša", glasio je jedan od komentara, dok se drugi pratitelj našalio na račun Šiminog izgleda, usporedivši ga s pjevačem Draženom Zečićem. Bilo je i onih koji su duhovito primijetili kako je Šime pravi sretnik, komentirajući: "Ja znam da je Šimi upala kašika u med".

Ljubav rođena na prvi pogled

Priča o ljubavi Sandija i Iline Cenov jedna je od onih filmskih. Par se upoznao 2005. godine na skijalištu Nassfeld u Austriji, gdje su ih upoznali zajednički prijatelji. Kako je pjevač kasnije otkrio u intervjuima, bila je to ljubav na prvi pogled i znao je da je ona "ona prava" u roku od mjesec dana.

Njihova veza razvijala se munjevitom brzinom. Samo tri mjeseca nakon prvog susreta, vjenčali su se na egzotičnom Baliju. Zanimljivo je da je ceremonija bila iznenađenje koje su im priredili prijatelji tijekom zajedničkog putovanja. Godinu dana kasnije, 2006. godine, svoju su ljubav ozakonili i u Zagrebu.

